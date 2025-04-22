Вартість золота побила новий історичний рекорд – Reuters

У результаті атак Трампа на голову Федеральної резервної системи США індекси на Волл-стріт просіли на 2,4%

Цього ранку вартість золота на короткий час перевищила $3500 за унцію. Причиною такого стрибка стала різка критика Дональдом Трампом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, що спричинило занепокоєння серед інвесторів і зростання попиту на захисні активи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Незабаром ціни знизилися до діапазону $3400-3450, проте аналітики припускають, що золото може пробити нову психологічну позначку в $3600 за унцію.

У результаті атак Трампа на Пауелла індекси на Волл-стріт просіли на 2,4%, а курс долара впав до мінімуму за останні три роки.

Нагадаємо, що 18 квітня курс російського рубля до долара та юаня досяг найвищого показника з червня 2023 року, згідно з даними Московської біржі. Наприкінці листопада 2024 року курс російської валюти впав майже до 110 рублів за долар.

Однак на початку 2025 року за один долар давали 101,68 рубля. Максимум цього року був зафіксований 15 січня (103,44) після введення адміністрацією Джо Байдена санкцій проти російської нафти. Проте після повернення Дональда Трампа до Білого дому курс почав знижуватися. За цей час рубль зміцнився до долара на 30%.