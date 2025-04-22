Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Вартість золота побила новий історичний рекорд – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вартість золота побила новий історичний рекорд – Reuters
Ціна на золото підскочила
фото з відкритих джерел

У результаті атак Трампа на голову Федеральної резервної системи США індекси на Волл-стріт просіли на 2,4%

Цього ранку вартість золота на короткий час перевищила $3500 за унцію. Причиною такого стрибка стала різка критика Дональдом Трампом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, що спричинило занепокоєння серед інвесторів і зростання попиту на захисні активи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Незабаром ціни знизилися до діапазону $3400-3450, проте аналітики припускають, що золото може пробити нову психологічну позначку в $3600 за унцію.

У результаті атак Трампа на Пауелла індекси на Волл-стріт просіли на 2,4%, а курс долара впав до мінімуму за останні три роки.

Нагадаємо, що 18 квітня курс російського рубля до долара та юаня досяг найвищого показника з червня 2023 року, згідно з даними Московської біржі. Наприкінці листопада 2024 року курс російської валюти впав майже до 110 рублів за долар.

Однак на початку 2025 року за один долар давали 101,68 рубля. Максимум цього року був зафіксований 15 січня (103,44) після введення адміністрацією Джо Байдена санкцій проти російської нафти. Проте після повернення Дональда Трампа до Білого дому курс почав знижуватися. За цей час рубль зміцнився до долара на 30%.

Читайте також:

Теги: золото ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на яйця перед великодніми святами
Скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін
18 квiтня, 15:32
Міністр: «1 євро 25 центів за кілограм хліба в нашій країні, – відчутна сума, а 2 євро 50 центів у Німеччині за хліб – уже легше, тому що купівельна спроможність інша»
Міністр аграрної політики пояснив, чому в Україні дорогий хліб
17 квiтня, 10:57
Вартість великоднього кошика зросла на 64,5% з 2022 року
В Україні зросла вартість великоднього кошика
11 квiтня, 06:17
США і долар втрачатимуть статус «останньої інстанції»
Чому світові запаси золота зберігаються значною мірою у США?
7 квiтня, 10:20
Ціни на iPhone підскочать, оскільки вони все ще виробляються у Китаї
Ціни на iPhone можуть зрости на 43% через нові мита Трампа
4 квiтня, 12:05
Ціна золота сягнула нового рекордного рівня $3 160 за унцію
Фондові ринки відреагували на мита Трампа: золото дорожчає, долар падає
3 квiтня, 11:06
У грудні 2024 року молоко коштувало від 47 до 60 грн у столичних супермаркетах
Ціни на молоко в Україні різко зміняться: що відомо
2 квiтня, 13:12
Рання карпопля пропонується за ціною 40,90 грн за кіло
Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін
1 квiтня, 09:17
У супермаркетах «Сільпо» банани коштують 74,90 за кілограм
У столичних супермаркетах відчутно подорожчали банани (фото)
31 березня, 14:28

Економіка

США вдарили рекордними митами на імпорт сонячних панелей по чотирьох країнах
США вдарили рекордними митами на імпорт сонячних панелей по чотирьох країнах
Країни по всьому світу «шикуються в чергу», щоб працювати з Європою – фон дер Ляєн
Країни по всьому світу «шикуються в чергу», щоб працювати з Європою – фон дер Ляєн
Вартість золота побила новий історичний рекорд – Reuters
Вартість золота побила новий історичний рекорд – Reuters
«Юнармія» отримає на пропаганду мільярд рублів
«Юнармія» отримає на пропаганду мільярд рублів
Що відбувається із цінами на яйця у країнах ЄС: статистика
Що відбувається із цінами на яйця у країнах ЄС: статистика
Узбекистан запроваджує «золоті візи» для іноземців
Узбекистан запроваджує «золоті візи» для іноземців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
65K
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
42K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
32K
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
20K
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua