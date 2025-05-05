Чи може Україна самотужки видобувати й переробляти рідкісноземельні метали: роз’яснення експерта

Україна потребує міжнародної допомоги у технологіях і фінансах для розвитку власної видобувної промисловості

Україна немає необхідних технологій і фінансового ресурсу, щоб займатися видобутком і переробленням власних корисних копалин. Окрім того, необхідні ринки, де можна було б продавати власні ресурси. Про це заявив доктор економічних наук і голова AdvAnter Group Андрій Длігач «24 каналу», передає «Главком».

За словами Длігача, для того, щоб будувати в Україні ефективні виробництва, нам потрібні Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія, Індія, європейські країни, Великобританія та Австралія – ті країни, в яких є технології та досвід.

«Звісно, перші 10 років постачання сировини буде домінувати в українському експорті критичних матеріалів, але інвестиції найперше прямуватимуть в перероблення», – каже він.

Експерт додав, що співпраця зі Сполученими Штатами Америки вигідна нашій державі не лише в контексті грошей і технологій, але в тому, аби стимулювати інвесторів із Саудівської Аравії, Катару, Індії, Європи чи Великої Британії, щоб ті вкладали в Україну, зокрема в переробні можливості.

На думку Длігача, Україні також важливо претендувати на те, щоб збагачувати уран і виробляти паливо для атомних станцій. Однак, ймовірно, ми це зможемо робити лише спільно з американцями.

Нагадаємо, Україна та США 1 травня 2025 року підписали угоду про корисні копалини. Це означає, що Сполучені Штати Америки інвестуватимуть гроші в Україну, щоб спільно видобувати українські надра.

Фонд формуватиметься з коштів, отриманих від ліцензій і рентних платежів, при цьому ресурси та інфраструктура залишаються у власності України. Угода визнає територіальну цілісність нашої держави й охоплює всі надра на її території без винятків.