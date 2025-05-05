Головна Новини
search button user button menu button

Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner

Американці критикують ЄС за непрацюючі санкції: від початку року імпорт російського чавуну зріс на 90%

Протягом трьох років після вторгнення в Україну, незважаючи на санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту у ЄС. Особливо це стосується металів і корисних копалин, у тому числі чавуну та сталевих напівфабрикатів, які Росія продовжує постачати до Євросоюзу, пише найбільше металургійне видання США MetalMiner.

«У 2024 році російський експорт перевищив 2,75 мільярда доларів США. Однак, згідно з останніми даними, імпорт чавуну в ЄС з Росії зріс до 474 540 тонн у січні 2025 року. Це є значним зростанням порівняно з 36 300 тоннами, які спостерігалися в січні 2024 року, і лише 600 тоннами, відвантаженими в грудні 2024 року», – вказує видання.

З січня по лютий цього року чавун, напівфабрикати зі сталі та залізо прямого відновлення займали перше місце в списку імпорту ЄС з Росії. Загалом ЄС закупив 1,35 млн тонн металургійної сировини російського походження, що на 71% більше, ніж у минулому році, з’ясували у виданні.

«Експерти почали висловлювати сумніви щодо ефективності нинішніх санкцій, включаючи існування «винятків», які дозволяють виробникам сталі в Росії продовжувати експорт на ринки ЄС. До того ж, на європейських ринках металопродукція з Росії продається за нижчими цінами, що шкодить українським експортерам і європейським виробникам і потребує виправлення», – вказують у MetalMiner.

Там також нагадали, що на європейських ринках діє квотна система імпорту російських напівфабрикатів, таких як заготовки, сляби та чавун. Цю квоту поступово скорочували, і передбачалося повне скасування. У результаті Росія продавала ці матеріали за нижчими цінами, створюючи викривлення ринку.

Як відомо, Україна запровадила нові економічні та персональні санкції проти підприємств російських олігархів. Серед них – 19 російських енергетичних компаній групи «Новатек», 4 компанії-постачальники титану до рф, 2 металургійні компанії російського олігарха Лісіна, «Волзький абразивний завод» та «Волгабурмаш». Очікується, що аналогічні санкції проти цих компаній будуть також запроваджені і в ЄС.

Нагадаємо, нещодавно видання Українська правда провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, веде активну співпрацю з підприємствами росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

Теги: росія санкції розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що, якби Путін захотів спинитися
Що, якби Путін захотів спинитися
Сьогодні, 12:11
Побєда для Росії. Чому це так важливо
Побєда для Росії. Чому це так важливо
Сьогодні, 07:48
ЄС не погодив 17-й пакет санкцій проти РФ
Чому 17-й пакет санкцій завис? Що відбувається за лаштунками ЄС
16 квiтня, 12:54
Володимир Зеленський виступає на Ініціативі трьох морів
Нам потрібна більша безпекова співпраця – виступ Президента на саміті Триморʼя
29 квiтня, 19:00
Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
18 квiтня, 05:03
На журналіста напали у Києві
Юрій Макаров вперше прокоментував замах на себе
19 квiтня, 01:12
Військові пообіцяли помститися за невинно вбитих сумчан
ЗСУ пообіцяли «жорстку відповідь» на російський удар по Сумах
13 квiтня, 19:38
Адоніс Мироєв (на фото) вирішив помститися судді та тренеру Михайлу Слободчикову
У Росії батько побив суддю з фігурного катання, бо йому не сподобалися оцінки доньки
24 квiтня, 10:11
Як картопля за останній рік не дорожчав жоден продукт харчування у Росії
Росіяни штурмують магазини: вартість популярного овоча злетіла на 260%
1 травня, 11:41

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
211K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
197K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
72K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
70K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

Новини

Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua