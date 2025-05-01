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Європа має активніше працювати над санкціями проти російського металу – Fortune

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Європа має активніше працювати над санкціями проти російського металу – Fortune
Посилення санкцій потребує консенсусу 27 країн ЄС
фото: depositphotos.com

Американці закликали ЄС посилювати санкції проти російського газу та металу

Поки США ведуть активну роботу по припиненню війни в Україні, європейські союзники теж можуть показати, що налаштовані серйозно. І посилити економічні санкції проти Росії, якій досі продовжують наповнювати бюджет, купуючи паливо та метали. Про це йдеться у статті Метью Бойса і Джеймса К. Глассмана для журналу Fortune.

«Центр досліджень енергетики (CREA) повідомив, що імпорт викопного палива в ЄС з Росії у 2024 році склав 24 мільярди доларів – це більше, ніж фінансова допомога Україні. Ця залежність повинна припинитися. Європейські країни «використовують будь-яку можливість торгувати з Росією, навіть коли ця торгівля послаблювала європейську безпеку і зміцнювала Москву», – вказують автори.

Втім, енергетика – не єдина прогалина в санкціях, яку Європа має усунути. У минулорічному звіті American Enterprise Institute Кріса Міллера та Керолайн Новак було зроблено висновок, що «обсяги російського експорту мінералів і металів залишаються в основному незмінними».  

«ЄС запровадив винятки щодо таких російських сталевих ресурсів, як чавун і залізна руда, а високі квоти не зашкодили російським експортерам таких продуктів, як сляби. Європейські країни закуповують російської металопродукції приблизно на 4 мільярди доларів на рік», - підкреслює видання.

Посилення санкцій потребує консенсусу 27 країн ЄС, а такі країни-члени, як Італія, Бельгія, Данія та Чехія, мають російські сталепрокатні заводи, які використовують російські метали.

«Європейці можуть змусити продати ці російські заводи. Або отримати метали з інших країн, включно з Україною, яка страждає подвійно. По-перше, росіяни знищили багато своїх металургійних заводів, у тому числі 95-річний металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі, один із найбільших у Європі. А по-друге, росіяни все ще продають на європейські ринки дешевший метал, витісняючи конкурентів», – зауважили автори.

Як відомо, раніше видання «УП» провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін веде активну співпрацю з підприємствами Росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. При цьому два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю. А сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму €3 млрд, а за 9 місяців 2024 року – ще на €2,1 млрд. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.

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Теги: росія енергетика санкції імпорт

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