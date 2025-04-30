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Санкції не діють: від початку року Євросоюз наростив імпорт російського металу на 71%

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Санкції не діють: від початку року Євросоюз наростив імпорт російського металу на 71%
Основний обсяг припадає на чавун, сталеві напівфабрикати та залізо прямого відновлення
фото: depositphotos.com

Від початку року Євросоюз купив російського металу вже на пів мільярда євро

За підсумками січня-лютого 2025 року ЄС імпортував 1,35 млн т (+71,4 р./р.) металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт сягнули €535,2 млн (+47,3% р./р.). Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat.

Основний обсяг імпорту припадає на чавун: за 2 місяці ЄС купив його 678,4 млн т (+8,7 раза р./р.), на суму €247,65 млн. Найбільшими споживачами чавуну з РФ є Італія, Латвія, Бельгія  та Польща.

Великі обсяги імпорту припадають і на напівфабрикати: основні обсяги спрямовано до Бельгії, Італії та Данії.

Нагадаємо, ЄС за підсумками 2024 року імпортував з Росії 5,34 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу. Попри санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС, зокрема минулого року ця сума перевищила €2,5 млрд. Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень та наявність виключень, які дозволяють російській металургії експортувати на ринки ЄС.

Як відомо, раніше видання УП провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін веде активну співпрацю з підприємствами Росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. При цьому два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю. А сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

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Теги: санкції імпорт металургія Україна

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Економіка

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