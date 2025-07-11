Біткоїн знову оновив рекорд: криптовалюта перевищила $116 тис.

Від початку року біткоїн подорожчав уже приблизно на 24%

Курс біткоїна підскочив до нового історичного максимуму. Про це пише Reuters, передає «Главком»

Як зазначило видання, це сталось «на фоні активного попиту від інституційних інвесторів і сприятливої політики адміністрації президента США Дональда Трампа».

Вартість головної криптовалюти сягнула $116 046,44. Загалом від початку року біткоїн подорожчав уже приблизно на 24%.

Bitcoin продовжує зростати в ціні та оновив історичний максимум на позначці $112 040. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AInvest.

Раніше біткоїн зріс на 14% та сягнув нового історичного максимуму в $112 040.

У повідомленні AInvest зазначено, що підйом відбувся після нещодавнього короткочасного зниження курсу до $98 000 тис., що лише підкреслює стійкість валюти та непохитний попит на неї.

«Високий інтерес з боку інституційних інвесторів, а також позитивні прогнози аналітиків продовжують підтримувати тренд, виводячи головну криптовалюту світу на нові цінові вершини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, криптовалюта біткоїн знову оновила історичний максимум ціни, перетнувши межу у $111 тис.

Аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни.

До слова, американський уряд планує накопичити великий резерв біткоїна і не збирається продавати жодної одиниці цієї криптовалюти. Про це заявив виконавчий директор ради консультантів Білого дому з цифрових валют Бо Гайнс під час виступу на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі.