Британія запровадила санкції проти російських олігархів
Санкції запроваджені щодо двох партнерів відомого російського олігарха Романа Абрамовича
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти ще чотирьох олігархів РФ, які причетні до фінансування війни проти України. Про це йдеться у заяві уряду Британії.
«Путін продовжує покладатися на свою обрану еліту, щоб зберегти контроль над промисловим комплексом і підживлювати своє незаконне вторгнення в Україну. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїй владі і, в свою чергу, фінансують його військову машину», – йдеться у повідмоленні.
Так, санкції запровадили щодо двох партнерів відомого російського олігарха Романа Абрамовича – Олександра Абрамова та Олександра Фролова. Вони мають великі пакети акцій російського виробника сталі Evraz.
Активи олігархів у Великій Британії були заморожені, оскільки вони фінансували військову машину глави Кремля Володимира Путіна. Капітал Абрамова оцінюється в 4,1 млрд фунтів стерлінгів, а Фролова – 1,7 млрд. Також їх інвестиції в нерухомість у Великобританії становлять близько 100 млн фунтів стерлінгів.
Крім того, до списку санкцій внесли бізнесменів Айрата Шаймієва та Альберта Шигабутдінова. Їх капітал оцінюють у 902 та 977 млн фунтів стерлінгів відповідно.
Шаймієв є гендиректором компанії «Тататодор», що займається будівництвом та утриманням доріг у Росії. Шигабутдінов володіє групою компаній «ТАІФ», які працюють у сфері енергетики, фінансових послуг та інформаційних комунікацій.
Чотирьом російським олігархам заборонили в'їжджати до Великої Британії або перебувати на її території. На їхні літаки та човни накладено обмеження на посадку в Британії або швартування у британських портах, а їх активи заморожені.
Тим часом, черговий мільярдер зі списку Forbes зрікся російського паспорта. Нагадаємо, ЄС готовий розморозити 300 млрд євро Центробанку Росії, але за однієї умови.
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