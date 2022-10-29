ЄС готовий розморозити 300 млрд євро Центробанку Росії, але за однієї умови

Під заморозку потрапили 300 млрд євро з валютних резервів Центробанку Росії

Європейський союз може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку Росії, але якщо вона добровільно приєднається до відновлення України. Про це заявив єврокомісар Дідьє Рейндерса, якого цитує DPA .

За його словами, на сьогодні заморожено російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках пакету санкцій проти Росії. Крім того, під заморозку потрапили 300 млрд євро з валютних резервів Центробанку Росії. «На мій погляд, ці 300 млрд євро як мінімум можна зберегти як гарантію доти, поки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України», – зазначив Рейндерс.

Нагадаємо, міністерство юстиції США просить Конгрес узаконити передачу заморожених російських активів Україні. Про це заявив глава міністерської робочої групи із застосування санкцій проти РФ Ендрю Адамс під час слухань у сенатському комітеті з банківських, житлових і міських справ. За його словами, майно і гроші підуть на відшкодування збитку, якого зазнає Україна через повномасштабну війну на її території.

Раніше стало відомо, що США не збираються повертати підсанкційним росіянам конфісковані активи.

Також повідомлялося, що Канада і США передадуть Україні арештовані російські активи.