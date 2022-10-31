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Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая

Надія Клочко
glavcom.ua
Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая
Зловмисника затримали під час передачі $250 тис. хабара
фото: СБУ

За даними слідства, затриманий обіцяв за чималий хабар допомогти компанії, до керівного складу якої раніше входив росіянин, зі зняттям санкцій

СБУ та ДБР затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у $500 тис., повідомляє пресцентр СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, чоловік також він «гарантував» використати свої зв’язки у правоохоронних органах для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин Росії.

Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая фото 1
Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая фото 2

«Шахрай запевняв, що начебто зможе «вирішити» ці питання з Офісом генерального прокурора, Службою безпеки та РНБО. Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене «службове посвідчення», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці викрили шахрая, задокументували його незаконні дії і затримали під час передачі йому $250 тис.

Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая фото 3
Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая фото 4

«Встановлено, що затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві», – розповіли в СБУ.

Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая фото 5
Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая фото 6

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая фото 7
Показував посвідчення СБУ та обіцяв зняття санкцій: у Києві затримано шахрая фото 8

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських олігархів та великої кількості російських компаній. 

Загалом санкції стосуються понад 3600 юридичних та фізичних осіб. Зокрема, Так, на 10 років запроваджено санкції проти 256 олігархів.

Теги: СБУ РНБО санкції ДБР

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