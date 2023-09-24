Друге судно з українським зерном дісталося порту Туреччини

Балкер завантажений 17 600 тоннами зерна

У Туреччину зайшов балкер Aroyat з українським зерном. Це вже друге цивільне судно, яке пройшло тимчасовим коридором через Чорне море. Про це повідомляє France24.

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Як зазначається, балкер Aroyat плив під прапором Палау і був завантажений 17 600 тоннами зерна. Судно прямує до Єгипту.

За даними сервісів Marine Traffic та Vessel Finder, судно Aroyat було зафіксовано біля південного виходу з протоки Босфор о 03:00 за Гринвічем у неділю 24 вересня.

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Нагадаємо, що 26 серпня з порту Одеси вийшло друге судно після зупинки дії «зернового коридору».

Як відомо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від зернової угоди. Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Також повідомлялося, що 16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси. Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса. На борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Тимчасовий коридор до/з чорноморських морських портів України першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.