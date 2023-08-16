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Тимчасовим коридором із порту Одеси вийшло перше за місяць судно

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тимчасовим коридором із порту Одеси вийшло перше за місяць судно
Контейнеровоз Joseph Schulte вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором
фото: Олександр Кубраков / Facebook

Останній раз судно виходило в рамках «зернової угоди» 16 липня з порту Одеса

Перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України», – йдеться в повідомленні.

Тимчасовим коридором із порту Одеси вийшло перше за місяць судно фото 1

Зазначається, що 16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Тимчасовим коридором із порту Одеси вийшло перше за місяць судно фото 2

«Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року», – нагадує Кубраков.

Міністр пояснює, що Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках «зернової угоди» 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, РФ вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим, спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на на рух суден до українських портів.

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Теги: Чорне море зерно море

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