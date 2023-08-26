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Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно (фото)
Балкер Primus вийшов з акваторії Одеського порту 26 серпня
фото із соцмережі

Судно, яке перебувало в одеському морту з лютого 2022 року, направляється в болгарську Варну

Із порту Одеси вийшло друге судно після зупинки дії «зернового коридору». Про це повідомляє «Агропортал» у Telegram із посиланням на керівника Моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень, головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка.

Балкер Primus (ex Polarstar) вийшов з акваторії Одеського порту сьогодні вранці. Він прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.

Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно (фото) фото 1

За даними одеських телеграм-каналів, судно направляється в болгарську Варну.

Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно (фото) фото 2

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від зернової угоди. Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси. Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса. На борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Тимчасовий коридор до/з чорноморських морських портів України першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

Сполучені Штати Америки бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та сушу без повернення до зернової угоди.

Теги: Одеса зерно корабель Україна порт

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