Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін переконав Ердогана: Росія вже хоче зупинити війну, але Україна...

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін переконав Ердогана: Росія вже хоче зупинити війну, але Україна...
Лідери двох країн зустрічались у Сочі 4 вересня
фото з відкритих джерел

Реджеп Тайіп Ердоган: «Пан Путін також виступає за якнайшвидше закінчення війни»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що президент РФ уже не проти зупинити війну. Утім, надії, що це відбудеться найближчим часом – мало. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

За його словами, Путін, який щодня обстрілює територію України, закликає до завершення війни максимально оперативно.

«Пан Путін також виступає за якнайшвидше закінчення війни. Я говорю це тільки за його словами, Путін хоче, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Це те, що він сказав, і я вірю його словам», – сказав Ердоган.

Утім, Ердоган передрік нешвидке закінчення російського повномасштабного вторгнення в Україні і підкреслив, що «цілком очевидно, що ця війна триватиме довго».

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає «жодної обнадійливої перспективи миру» у війні Росії проти України. За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна – «з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію». Ердоган зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника, як «у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС».

Як повідомлялося, президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган провели довгоочікувані переговори у Сочі. Згодом стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Російський диктатор сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

Читайте також:

Теги: Туреччина росія війна путін Україна диктатор переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сикхи, що намагаються допомагати Україні, свою мотивацію багато в чому пояснювали через призму своєї релігії, де байдужість до зла є злом
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
17 вересня, 18:58
Анджей Дуда повідомив через кілька днів має зустрітися з Володимиром Зеленським
Дуда анонсував зустріч із Зеленським: про що буде розмова
14 вересня, 23:54
Щонайменше 13 рейсів у московських аеропортах затримано
Московські аеропорти знову масово затримують рейси
9 вересня, 04:14
Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова і прагне підписати угоду про мир
Азербайджан накопичує війська поблизу кордону з Вірменією
7 вересня, 17:02
Президент Зеленський розповів, що потреби воїнів розглянуть на засіданні Ставки
Візит на передову та обіцянка військовим: звернення Зеленського (відео)
4 вересня, 23:59
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
4 вересня, 07:22
Московський патріархат виселили з Лаври
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
31 серпня, 07:52
Ярослава Магучіх здолала планку в 2.01 м
Тріумф Ярослави Магучіх і ракетна атака на Україну: головне за ніч
28 серпня, 07:11
Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатру (фото)
21 серпня, 18:51

Політика

Путін переконав Ердогана: Росія вже хоче зупинити війну, але Україна...
Путін переконав Ердогана: Росія вже хоче зупинити війну, але Україна...
Блінкен зустрівся із заступником Сі Цзіньпіна та розповів, чого від Китаю очікує світ
Блінкен зустрівся із заступником Сі Цзіньпіна та розповів, чого від Китаю очікує світ
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
Місяць до імпічменту? Конституційний суд прийняв звернення щодо президентки Зурабішвілі
Місяць до імпічменту? Конституційний суд прийняв звернення щодо президентки Зурабішвілі
Кремль вигадав спосіб принизити Зеленського у очах росіян
Кремль вигадав спосіб принизити Зеленського у очах росіян
Глави МЗС країн Євросоюзу проведуть виїзне засідання у Києві
Глави МЗС країн Євросоюзу проведуть виїзне засідання у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
12K
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
9289
Кадиров: кома чи крапка?
7126
Вітайте, Народні артисти Росії – в Україні!
6835
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
6246
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту