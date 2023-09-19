Путін переконав Ердогана: Росія вже хоче зупинити війну, але Україна...

Реджеп Тайіп Ердоган: «Пан Путін також виступає за якнайшвидше закінчення війни»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що президент РФ уже не проти зупинити війну. Утім, надії, що це відбудеться найближчим часом – мало. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

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За його словами, Путін, який щодня обстрілює територію України, закликає до завершення війни максимально оперативно.

«Пан Путін також виступає за якнайшвидше закінчення війни. Я говорю це тільки за його словами, Путін хоче, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Це те, що він сказав, і я вірю його словам», – сказав Ердоган.

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Утім, Ердоган передрік нешвидке закінчення російського повномасштабного вторгнення в Україні і підкреслив, що «цілком очевидно, що ця війна триватиме довго».

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає «жодної обнадійливої перспективи миру» у війні Росії проти України. За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна – «з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію». Ердоган зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника, як «у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС».

Як повідомлялося, президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган провели довгоочікувані переговори у Сочі. Згодом стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Російський диктатор сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.