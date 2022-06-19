Індія суттєво збільшила закупівлі російського вугілля – Reuters

Індія купляє вугілля у Росії зі знижками до 30%

За останні тижні Індія збільшила закупівлі російського вугілля, незважаючи на глобальні антиросійські санкції, оскільки країні пропонують знижки до 30%. Про це пише Reuters.

«Російські трейдери ліберально ставилися до платіжних маршрутів і приймають платежі в індійських рупіях. Знижки привабливі, і ця тенденція збільшення закупівлі російського вугілля триватиме», –повідомило агентству анонімне джерело.

Також зазначається, що індійські клієнти купують російське вугілля у величезних кількостях, попри високі транспортні витрати, адже європейські імпортери ухиляються від торгівлі з Москвою. В агентстві підрахували, що Індія купувала протягом останніх трьох тижнів вдвічі більше російського вугілля, ніж протягом трьох місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомив про те, що Індія намагається знизити ціну на російську нафту і хоче купувати її за ціною, нижчою від 70 доларів за барель. Також повідомлялося, що Індія продовжить купувати дешеву нафту у Росії.

Старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн раніше повідомив, що нині Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. За словами чиновника, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

За даними ЗМІ, Росія збільшила експорт нафти зі свого головного східного порту Козьміно приблизно на 20%, щоб задовольнити попит азійських споживачів.