РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни – Держдеп

Зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу

Нині Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Reuters.

Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

«Я не можу цього заперечувати», – відповів він на питання підкомітету Сенату по Європі і співпраці в галузі регіональної безпеки про те, чи заробляє Росія зараз більше на продажу сирої нафти і газу, ніж до початку війни.

Видання пише, що США і ЄС домовилися про заборону імпорту російської нафти. Ці кроки негативно позначилися на її продажу, проте призвели до зростання світових цін. За словами Хохштайна, зростання попиту на нафту після пандемії Covid-19 виявився набагато вище, ніж будь-хто передбачав.

У той же час Росія наростила продажі нафти Індії та Китаю. Хохштайн також високо оцінив санкції ЄС на страхування танкерів з російською нафтою.

«Ми хотіли б подивитися, як ми можемо використати ці санкції, щоб вплинути на більш широкий ринок за межами США і Європи, щоб... ніхто не наживався», – додав він.

Нагадаємо, РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії.

Також Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ.

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