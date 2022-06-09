  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни – Держдеп
рус
    Економіка

    РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни – Держдеп

    Росія наростила продажі нафти Індії та Китаю - РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни – Держдеп
    Росія наростила продажі нафти Індії та Китаю
    фото з відкритих дежрел

    Зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу

    Нині Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Reuters.

    Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

    «Я не можу цього заперечувати», – відповів він на питання підкомітету Сенату по Європі і співпраці в галузі регіональної безпеки про те, чи заробляє Росія зараз більше на продажу сирої нафти і газу, ніж до початку війни.

    Видання пише, що США і ЄС домовилися про заборону імпорту російської нафти. Ці кроки негативно позначилися на її продажу, проте призвели до зростання світових цін. За словами Хохштайна, зростання попиту на нафту після пандемії Covid-19 виявився набагато вище, ніж будь-хто передбачав.

    У той же час Росія наростила продажі нафти Індії та Китаю. Хохштайн також високо оцінив санкції ЄС на страхування танкерів з російською нафтою.

    «Ми хотіли б подивитися, як ми можемо використати ці санкції, щоб вплинути на більш широкий ринок за межами США і Європи, щоб... ніхто не наживався», – додав він.

    Нагадаємо, РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії.

    Також Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ.

    Читайте також:
    Теги: нафта ЄС росія окупанти США санкції війна ринок Україна окупація радник страхування #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни – Держдеп