Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ

Ведуться перемовини про подвоєння імпорту

Індія веде переговори про подвоєння імпорту російської нафти, повідомило 6 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із планом закупівель.

За повідомленнями, Індія сподівається на покупку нафти у «Роснефти» зі знижкою, оскільки міжнародні покупці відмовляються від угод із Москвою через російське вторгнення в Україну.

Подробиці про обсяг закупівель нафти та цін поки що обмовляються з індійськими банками, які мають фінансувати вантажі.

Як пише Bloomberg, з кінця лютого до початку травня Індія купила понад 40 млн барелів російської нафти. За підрахунками видання це приблизно на 20% більше, ніж за 2021 рік.

За даними аналітичної компанії Kpler, у квітні 2022 року Росія постачала до Індії 284 тисячі барелів нафти на день, у травні – 740 тисяч барелів. У травні 2021 року цей показник становив 34 тисячі.

Нагадаємо, соратник Зеленського пояснив, чому Індія не підтримує Україну у війні з Росією.

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