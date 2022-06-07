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    Економіка та фінанси

    Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ

    Подробиці закупівель ще обговорюються - Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ
    Подробиці закупівель ще обговорюються
    фото з відкритих джерел

    Ведуться перемовини про подвоєння імпорту

    Індія веде переговори про подвоєння імпорту російської нафти, повідомило 6 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із планом закупівель.

    За повідомленнями, Індія сподівається на покупку нафти у «Роснефти» зі знижкою, оскільки міжнародні покупці відмовляються від угод із Москвою через російське вторгнення в Україну.

    Подробиці про обсяг закупівель нафти та цін поки що обмовляються з індійськими банками, які мають фінансувати вантажі.

    Як пише Bloomberg, з кінця лютого до початку травня Індія купила понад 40 млн барелів російської нафти. За підрахунками видання це приблизно на 20% більше, ніж за 2021 рік.

    За даними аналітичної компанії Kpler, у квітні 2022 року Росія постачала до Індії 284 тисячі барелів нафти на день, у травні – 740 тисяч барелів. У травні 2021 року цей показник становив 34 тисячі.

    Нагадаємо, соратник Зеленського пояснив, чому Індія не підтримує Україну у війні з Росією.

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    Теги: нафта росія окупанти війна Індія Україна окупація #stoprussia
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    Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ