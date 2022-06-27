Канада вводить нові санкції проти РФ і Білорусі

Під санкції потрапили особи, пов’язані з оборонним сектором Росії

У понеділок, 27 червня, Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі. Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє Європейська правда.

Під санкції потрапили, зокрема, шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії, та 13 урядовців, двоє представників силового сектору і дві компанії з Білорусі. Обмеження стосуватимуться і 15 громадян України, що підтримують російську окупацію.

Уряд Канади також вдасться до кроків для протидії діяльності російської дезінформаційної та пропагандистської машини, яку контролюють високопосадовці Кремля.

Трюдо також анонсував «додаткові та негайні кроки» для заборони експорту в Росію певних передових технологій, що можуть посилити російський оборонний сектор, зокрема квантових комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення й матеріалів.

Аналогічна заборона також вводиться і щодо Білорусі. Крім того, забороняється торгівля низкою товарів розкоші між Канадою та Білоруссю.

Канадський прем’єр також підтвердив введення санкцій проти російського золота та часткову заборону його імпорту.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб з РФ, України та Білорусі.

Як повідомлялося, Японія анонсувала новий пакет санкцій проти Росії. Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб. Експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій, які пов'язані з оборонним сектором.

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