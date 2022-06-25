Байден і лідери G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії, – ЗМІ

Золото є другим за величиною експортним товаром для Росії після енергоносіїв

Золото є другим за величиною експортним товаром для Росії після енергоносіїв

Необхідне рішення має ухвалити у вівторок американський Мінфін

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України. Про це повідомило Reuters у суботу джерело, знайоме з цим питанням.

Сполучені Штати згуртували світ, наклавши на Росію швидкі та значні економічні санкції, щоб позбавити президента Володимира Путіна доходів, необхідних для фінансування війни в Україні.

За словами джерела, міністерство фінансів США ухвалить рішення заборонити імпорт нового золота в США у вівторок, маючи на меті подальшу ізоляцію Росії від світової економіки шляхом запобігання її участі на ринку золота.

Міністерство фінансів США від коментарів відмовилося.

Західні санкції проти Росії не були спрямовані безпосередньо на комерційні поставки золота, але багато банків, вантажовідправників і нафтопереробників припинили працювати з російським металом після початку конфлікту в Україні.

Золото є важливим активом для російського центрального банку, який зіткнувся з обмеженнями на доступ до деяких своїх активів, які зберігаються за кордоном через санкції Заходу.

Акції російських золотодобувних компаній, які торгуються за кордоном, впали цього року на тлі труднощів, включаючи продаж золота та погашення кредитів банкам, які потрапили під санкції.

Росія виробляє близько 10% золота, що видобувається у світі щороку. Її золоті запаси зросли втричі після анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, під час звернення 21 червня президент України сказав, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

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