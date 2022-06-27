Японія вводить нові санкції проти РФ

Обмеження передбачають ембарго на золото і арешт активів низки компаній

Японія анонсувала новий пакет санкцій проти Росії. Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб. Експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій, які пов'язані з оборонним сектором. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє NHK.

Спільно з Великобританією, США і Канадою, Японія вводить ембарго на імпорт і торгівлю російським золотом.

Раніше Японія вже ввела кілька пакетів санкцій. Під обмеження потрапили понад 700 громадян РФ, понад 200 компаній і організацій.

Нагадаємо, нещодавно Японія ввела санкції проти банків РФ. У Росію припинять експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури.

Також Японія запровадила санкції проти ще 133 росіян. Хто в списку.

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