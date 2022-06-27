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    Політика

    Японія вводить нові санкції проти РФ

    Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб - Японія вводить нові санкції проти РФ
    Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб
    фото з відкритих джерел

    Обмеження передбачають ембарго на золото і арешт активів низки компаній

    Японія анонсувала новий пакет санкцій проти Росії. Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб. Експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій, які пов'язані з оборонним сектором. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє NHK.

    Спільно з Великобританією, США і Канадою, Японія вводить ембарго на імпорт і торгівлю російським золотом.

    Раніше Японія вже ввела кілька пакетів санкцій. Під обмеження потрапили понад 700 громадян РФ, понад 200 компаній і організацій.

    Нагадаємо, нещодавно Японія ввела санкції проти банків РФ. У Росію припинять експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури.

    Також Японія запровадила санкції проти ще 133 росіян. Хто в списку.

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    Теги: росія окупанти США Японія санкції війна ембарго імпорт арешт Україна окупація золото #stoprussia
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    Японія вводить нові санкції проти РФ