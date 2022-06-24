Канада зможе конфіскувати заморожені російські активи

Кошти, імовірно, зможуть передати Україні на відбудову

Сенат Канади у п'ятницю, 24 червня, схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який дозволяє конфіскацію російських активів, повідомляє Reuters.

Зазначається, що законопроєкт C-19 пропонує цілу низку заходів, зокрема дворічну заборону на купівлю житла іноземними громадянами, а також право на конфіскацію та продаж активів осіб, відповідальних за вторгнення Росії в Україну.

Також повідомляється, що 450-сторінковий документ пройшов верхню палату без жодної зміни і стане законом після формальної королівської згоди.

Новину прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter.

«Парламент Канади ухвалив зміни до закону «Про спеціальні економічні заходи», що передбачають конфіскацію канадською державою іноземного майна та його передачу іншій іноземній державі. У випадку України це означатиме, що Канада зможе конфіскувати зараз заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні. Це перший прецедент закріплення в законодавстві такого механізму після початку війни!», – наголосив Єрмак.

Раніше повідомлялося, що Канада готується конфіскувати активи підсанкційних росіян.

Також Канада передала Україні $773 млн: куди підуть кошти. А ще Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць.

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