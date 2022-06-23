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    Економіка

    Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії

    Окремі обмеження поширюватимуться також і на непідконтрольні українському уряду території - Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії
    Окремі обмеження поширюватимуться також і на непідконтрольні українському уряду території
    фото з відкритих джерел

    Уряд країни заборонив експорт в Росію фунтів стерлінгів

    Уряд Великої Британії оголосив про запровадження проти Росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС. Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

    Зокрема йдеться про заборону на експорт, постачання та доставку товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської сфери та нафтопереробної галузі, а також експорт або використання в Росії авіаційного палива та паливних добавок.

    Валютні обмеження передбачають заборону на експорт до Росії або для використання в Росії банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС, а також заборону надання, постачання або доставку таких банкнот особам, пов'язаним з Росією.

    Зазначається, що окремі обмеження поширюються також і на непідконтрольні уряду України території.

    Також Британія забороняє імпорт, придбання або доставку окремих товарів, «які приносять прибуток», що походять із Росії або відправляються з Росії.

    РФ також буде заборонено надавати технічну допомогу, фінансові та брокерські послуги, пов'язані з імпортом чавуну та сталі.

    Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова. Раніше Британія заморозила активи «Сбербанку» та ввела санкції проти ще восьми росіян.

    Теги: ЄС росія окупанти санкції експорт війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії