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    Політика

    Нові санкції проти РФ та допомога Україні: лідери ЄС підбили підсумки саміту

    Лідери ЄС рішуче засуджують невибіркові напади Росії на цивільних і цивільну інфраструктуру - Нові санкції проти РФ та допомога Україні: лідери ЄС підбили підсумки саміту
    Лідери ЄС рішуче засуджують невибіркові напади Росії на цивільних і цивільну інфраструктуру
    фото з відкритих джерел

    Європейська рада закликає всі країни виконувати санкції проти Росії

    Європейська рада за підсумками засідання в Брюсселі в четвер і п’ятницю ухвалила рішення продовжувати санкційний тиск на Росію і далі надавати Україні необхідну зброю. Про це йдеться у підсумковому комюніке Євроради.

    «Лідери ЄС рішуче засуджують невибіркові напади Росії на цивільних і цивільну інфраструктуру та закликають РФ негайно і без попередніх умов вивести всіх свої війська і військову техніку з усієї окупованої території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.

    Європейські лідери також закликали притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах на території України.

    «Українці, зокрема діти, яких примусово вивезли до Росії, повинні негайно бути повернуті безпечним шляхом. Росія, Білорусь і всі відповідальні за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини будуть притягнуті до відповідальності за їхні дії відповідно до міжнародного права», – йдеться в комюніке.

    Лідери ЄС також підкреслили, що шостий пакет санкцій проти Росії збільшує тиск на неї з тим, щоб вона припинила війну проти України.

    «Продовжиться робота над санкціями, зокрема для посилення їхнього впровадження і уникнення ухиляння від них. Європейська рада закликає всі країни виконувати санкції ЄС, зокрема країни-кандидати. Слід швидко завершити роботу щодо рішення Ради, яке додає порушення обмежувальних заходів ЄС у перелік злочинів ЄС», – підкреслюється в документі.

    Європейська рада також наголосила, що лишається вірною зобов’язанню надавати подальшу військову підтримку, «щоб допомогти Україні здійснювати її невід’ємне право на самооборону проти російської агресії та захищати її територіальну цілісність і суверенітет».

    Нагадаємо, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

    Також стало відомо, що Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.

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    Теги: ЄС росія санкції саміт війна Європа Україна #stoprussia
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    Нові санкції проти РФ та допомога Україні: лідери ЄС підбили підсумки саміту