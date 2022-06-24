Нові санкції проти РФ та допомога Україні: лідери ЄС підбили підсумки саміту

Європейська рада закликає всі країни виконувати санкції проти Росії

Європейська рада за підсумками засідання в Брюсселі в четвер і п’ятницю ухвалила рішення продовжувати санкційний тиск на Росію і далі надавати Україні необхідну зброю. Про це йдеться у підсумковому комюніке Євроради.

«Лідери ЄС рішуче засуджують невибіркові напади Росії на цивільних і цивільну інфраструктуру та закликають РФ негайно і без попередніх умов вивести всіх свої війська і військову техніку з усієї окупованої території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.

Європейські лідери також закликали притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах на території України.

«Українці, зокрема діти, яких примусово вивезли до Росії, повинні негайно бути повернуті безпечним шляхом. Росія, Білорусь і всі відповідальні за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини будуть притягнуті до відповідальності за їхні дії відповідно до міжнародного права», – йдеться в комюніке.

Лідери ЄС також підкреслили, що шостий пакет санкцій проти Росії збільшує тиск на неї з тим, щоб вона припинила війну проти України.

«Продовжиться робота над санкціями, зокрема для посилення їхнього впровадження і уникнення ухиляння від них. Європейська рада закликає всі країни виконувати санкції ЄС, зокрема країни-кандидати. Слід швидко завершити роботу щодо рішення Ради, яке додає порушення обмежувальних заходів ЄС у перелік злочинів ЄС», – підкреслюється в документі.

Європейська рада також наголосила, що лишається вірною зобов’язанню надавати подальшу військову підтримку, «щоб допомогти Україні здійснювати її невід’ємне право на самооборону проти російської агресії та захищати її територіальну цілісність і суверенітет».

Нагадаємо, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Також стало відомо, що Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.