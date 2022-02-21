На тлі російської агресії Ryanair скасував рейси з Харкова та Херсона

Харків і Херсон відсутні в пошуку міст на офіційному сайті Ryanair.com

Напрямки залишалися доступними в системі бронювання без можливості купівлі квитків

Ірландський лоукостер Ryanair повністю видалив напрямки з Харкова і Херсона з системи бронювання на офіційному сайті. Це може свідчити про остаточне скасування рейсів з цих українських міст на невизначений термін, повідомляється на сайті компанії.

Нагадаємо, що на початку лютого Ryanair забрав з продажу квитки на всі рейси з Харкова і Херсона, але напрямки залишалися доступними в системі бронювання (без можливості купівлі квитків), отже залишалася надія, що квитки повернуть в продаж.

Але зараз, Харків і Херсон відсутні в пошуку міст на офіційному сайті Ryanair.com, отже схоже, що рейси остаточно скасовано.

Нагадаємо, головний виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі раніше заявив, що не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю. Також три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss.

До слова, сьогодні, 17 лютого, парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС. Нагадаємо, з 12 лютого деякі авіакомпанії, зокрема KLM, призупинили сполучення з Україною на тлі заяв західних розвідок про нависаючу загрозу нападу РФ та скорочення персоналу посольств низки країн.

До слова, ірландський лоукостер Ryanair не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю.

Як раніше повідомлялося, авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти через рішення найбільших світових страхових компаній припинити страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.