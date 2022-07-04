Папа Римський назвав час ймовірного візиту до Києва та Москви

Понтифік хоче завітати в Росію та Україну після поїздки в Канаду

Крім того, Папа хоче навідатися у Москву

Папа Римський Франциск висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би якнайшвидше відвідати Москву та Київ. Про це він розповів у інтерв’ю агентству Reuters.

Говорячи про ситуацію в Україні, Франциск зазначив, що між державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим були контакти щодо можливої поїздки до Москви.

Агентство наголошує, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву, і Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну. Ватикан запитував РФ про поїздку кілька місяців тому. Франциск тоді зазначав, що Москва відповіла про невідповідність моменту.

Тепер Франциск натякнув, що зараз, можливо, ситуація змінилася.

«Я хотів би поїхати (в Україну – ред.), і я хотів спочатку поїхати до Москви. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби тільки російський президент дав мені маленьке вікно, щоб послужити справі миру… І тепер можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України», – сказав він.

«Передусім потрібно поїхати до Росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях», – додав Папа Римський.

Відомо, що Папа Франциск відвідує Канаду з 24 по 30 липня.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

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