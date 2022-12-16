Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Німеччина може націоналізувати дочку «Газпрому» – рішення ЄС

Юрій Лящук
glavcom.ua
Німеччина може націоналізувати дочку «Газпрому» – рішення ЄС
За SEFE відповідатиме міністерство економіки та захисту клімату Німеччини
фото з відкритих джерел

Компанія SEFE раніше була дочірнім підприємством «Газпрому» і мала назву Gazprom Germania

Євросоюз схвалив націоналізацію двох компаній, причетних до російського газового монополіста, – ексдочки «Газпрому» SEFE і найбільшого імпортера газу у Німеччині Uniper. Про це повідомляє DW.

Як зазначає видання, у заяві Єврокомісії йдеться про те, що поглинання Uniper і SEFE, про яке оголосив федеральний німецький уряд, «не спричинить жодних проблем щодо конкуренції» і не суперечить антимонопольному законодавству Євросоюзу.

За інформацією DW, енергетичний гігант Uniper був найбільшим імпортером російського газу в Німеччині. Він й дотепер постачає газ понад 100 німецьким муніципалітетам, великим компаніям, тому ті складнощі, з якими зіткнулась Uniper після того, як Росія припинила постачати газ на німецьку територію, зумовило занепокоєння уряду. Компанія була змушена купувати газ в інших країнах і за значно вищими цінами.

Оскільки це могло поставити під загрозу економічну життєздатність споживачів, уряд вирішив стати мажоритарним акціонером Uniper і таким чином врятувати компанію від банкрутства. За оцінками аналітиків ринку, цей крок коштуватиме німецькому уряду понад 30 млрд євро. Проте уряд Німеччини у такому разі стане власником 98,5% акцій Uniper.

Компанія SEFE раніше була дочірнім підприємством «Газпрому» і мала назву Gazprom Germania. У квітні федеральний німецький уряд передав компанію під опіку Федерального мережевого агентства, і вона дістала назву Securing Energy for Europe (SEFE). У листопаді 2022 року Міністерство економіки та кліматичних дій Німеччини оголосило про націоналізацію SEFE, оскільки потрібно було терміново запобігти її неминучій неплатоспроможності.

Надалі, за даними DW, за Uniper відповідатиме німецьке Міністерство фінансів, а за SEFE – Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.

Раніше російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що 9 грудня компанія встановила новий історичний рекорд добових поставок російського газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру».

Водночас, як відомо, «Газпром» різко скоротив постачання газу до Молдови.

Але «Газпром» вже традиційно звинуватив Україну у тому, що російський газ «осідає» в Україні.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу

До слова, польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський «Газпром» штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд).

Читайте також: Енергетика – зброя, яка зашкодить Росії найбільше
Теги: Європейський союз Німеччина Газпром

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку російського військового вторгнення в Україну поставкт російського газу значно скоротилися
Німецький енергетичний гігант подав позов проти «Газпрому» – Reuters
5 грудня, 17:56
Росія використовує газ як зброю
«Газпром» заявив про рекордні поставки газу в Китай
10 грудня, 15:38
Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
9 грудня, 17:25

Економіка

Німеччина може націоналізувати дочку «Газпрому» – рішення ЄС
Німеччина може націоналізувати дочку «Газпрому» – рішення ЄС
Швейцарія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти РФ
Швейцарія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти РФ
Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ
Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ
РФ купує комплектуючі для своїх дронів за кордоном: хто найбільший постачальник
РФ купує комплектуючі для своїх дронів за кордоном: хто найбільший постачальник
Сенат ухвалив рекордний оборонний бюджет США: що отримає Україна
Сенат ухвалив рекордний оборонний бюджет США: що отримає Україна
Зеленський відреагував на потужну макрофінансову допомогу від ЄС
Зеленський відреагував на потужну макрофінансову допомогу від ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
19K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
14K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
13K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9203
Скільки бійців налічує українська армія: Арестович назвав цифри

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту