Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
фото ілюстративне

До АРМА перейшли понад 1000 кв. м та чотири автомобілі

В управління агентства з розшуку та управління активами (АРМА) передано майно російського підприємства, яке фінансує збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що в управління АРМА перейшли понад 1000 кв. м та чотири автомобілі, що належать представництву дочірнього підприємства «Газпрома». За даними слідства, представництво російського підприємства «Газпром» здійснює свою діяльність на території України.

Прокуратура встановило, що російська транснаціональна компанія контролюється РФ через федеральне агентство з управління державними активами. Таким чином наповнюється бюджет країни-агресора та фактично надається фінансова допомога її збройним формування.

«Від її діяльності (компанії – «Главком») сплачуються податки до РФ. Таким чином, наповнюється бюджет країни-агресора і фактично надається фінансова допомога її збройним формуванням в умовах ведення бойових дій проти України», – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює ДБР за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3ст. 436-2 КК України).

Раніше повідомлялося, що в Агентстві з розшуку і менеджменту активів не володіють інформацією про те, скільки коштів надійшло до державного бюджету від управління арештованими російськими активами на території України.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів
АРМА не знає, скільки коштів отримав бюджет від управління російськими активами
21 листопада, 11:24
Підприємці створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність
Суд передав АРМА активи двох підприємств, які належали росіянам
2 листопада, 11:16
«Кримський бриз» є найдорожчим готелем півострова
Суд передав АРМА права на готель «Газпрому» в окупованому Криму
14 листопада, 11:40

Економіка

Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
США нададуть Україні новий пакет допомоги: що до нього увійде
США нададуть Україні новий пакет допомоги: що до нього увійде
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%: причина
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%: причина
Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo
Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo
Латвія відправила Україні партію енергетичного обладнання (фото)
Латвія відправила Україні партію енергетичного обладнання (фото)
Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень – Нацбанк
Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень – Нацбанк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
16K
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7691
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
7594
Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео)
7260
Пожежа у Москві: працівниця магазину повідомила нові деталі (відео)
7223
Загроза наступу на Куп'янськ: Харківська ОВА зробила заяву

Новини

На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Сьогодні, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Сьогодні, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Сьогодні, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Вчора, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту