Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»

До АРМА перейшли понад 1000 кв. м та чотири автомобілі

В управління агентства з розшуку та управління активами (АРМА) передано майно російського підприємства, яке фінансує збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Зазначається, що в управління АРМА перейшли понад 1000 кв. м та чотири автомобілі, що належать представництву дочірнього підприємства «Газпрома». За даними слідства, представництво російського підприємства «Газпром» здійснює свою діяльність на території України.

Прокуратура встановило, що російська транснаціональна компанія контролюється РФ через федеральне агентство з управління державними активами. Таким чином наповнюється бюджет країни-агресора та фактично надається фінансова допомога її збройним формування.

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«Від її діяльності (компанії – «Главком») сплачуються податки до РФ. Таким чином, наповнюється бюджет країни-агресора і фактично надається фінансова допомога її збройним формуванням в умовах ведення бойових дій проти України», – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює ДБР за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3ст. 436-2 КК України).

Раніше повідомлялося, що в Агентстві з розшуку і менеджменту активів не володіють інформацією про те, скільки коштів надійшло до державного бюджету від управління арештованими російськими активами на території України.