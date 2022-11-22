Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Газпром» заявив про «осідання» в Україні частини газу для Молдови

Надія Клочко
glavcom.ua
«Газпром» заявив про «осідання» в Україні частини газу для Молдови
Російська газова компанія виступила з заявою про обмеження транзиту через Україну
фото з відкритих джерел

Російська компанія погрожує обмежити транзит газу через Україну

Російський газовий монополіст «Газпром» погрожує з 28 листопада скоротити обсяг транзиту природного газу через Україну. Про це повідомила прес-служба концерну у вівторок, 22 листопада.

У «Газпромі» стверджують, що нібито фіксують «осідання» в Україні російського газу, який мали поставити до Молдови за контрактом із компанією «Молдовагаз».

«Обсяг газу, який подається «Газпромом» на ГВС «Суджа» для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, що передається на кордоні України з Молдовою. 21 листопада «Молдовагаз» відповідно до контракту сплатив «Газпрому» частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,9 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України – 52,5 млн куб. м газу», – йдеться у повідомленні.

Російський концерн заявив, що «за збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови, 28 листопада з 10:00 «Газпром» почне скорочення подачі газу на ГВС «Суджа» для транзиту через Україну в обсязі добового недопостачання».

Відомо, що в останні місяці «Газпром» подає газ для Європи транзитом через Україну обсягом 42,9 млн кубометрів на добу лише через газовимірювальну станцію «Суджа».

Тим часом ринки вже відреагували на оголошення «Газпрому». Ціна газу в Європі підскочила на 2,2% – до $1282 за тисячу кубометрів, або 120,5 євро за МВт/год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт/год). Загальне зростання ціни з початку дня складає 4%.

«Газпром» заявив про «осідання» в Україні частини газу для Молдови фото 1

Нагадаємо, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину раніше заявив, що на листопад російський «Газпром» підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

До слова, польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський «Газпром» штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд).

Читайте також: 

Теги: Газпром Молдова транзит Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія суттєво скорочує поставки газу Молдові
Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
1 листопада, 10:40
Шведський арбітраж визнав правовірним указ президента країни-агресорки Володимира Путіна щодо переведення платежів за газ в рублі 
Оплата за газ у рублях. «Газпром» виграв арбітраж у Стокгольмі
17 листопада, 17:08
Будівництво газопроводу «Північний потік-2» почалося 2011 року
Польський суд скасував штраф «Газпрому» на $6 млрд за «Північний потік-2»
Сьогодні, 07:21

Економіка

«Газпром» заявив про «осідання» в Україні частини газу для Молдови
«Газпром» заявив про «осідання» в Україні частини газу для Молдови
Польський суд скасував штраф «Газпрому» на $6 млрд за «Північний потік-2»
Польський суд скасував штраф «Газпрому» на $6 млрд за «Північний потік-2»
Британія в обхід санкції купує нафту РФ – розслідування The Times
Британія в обхід санкції купує нафту РФ – розслідування The Times
Німеччина готується до часткового блекаута
Німеччина готується до часткового блекаута
Засновниці революційного медичного стартапу Елізабет Голмс оголосили вирок
Засновниці революційного медичного стартапу Елізабет Голмс оголосили вирок
Російський уряд залазить у борги через війну в Україні: дані британської розвідки
Російський уряд залазить у борги через війну в Україні: дані британської розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
67K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
50K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
49K
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра
37K
Політики Євромайдану. Кого з’їла революція
33K
Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту