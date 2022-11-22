«Газпром» заявив про «осідання» в Україні частини газу для Молдови

Російська газова компанія виступила з заявою про обмеження транзиту через Україну

Російська компанія погрожує обмежити транзит газу через Україну

Російський газовий монополіст «Газпром» погрожує з 28 листопада скоротити обсяг транзиту природного газу через Україну. Про це повідомила прес-служба концерну у вівторок, 22 листопада.

У «Газпромі» стверджують, що нібито фіксують «осідання» в Україні російського газу, який мали поставити до Молдови за контрактом із компанією «Молдовагаз».

«Обсяг газу, який подається «Газпромом» на ГВС «Суджа» для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, що передається на кордоні України з Молдовою. 21 листопада «Молдовагаз» відповідно до контракту сплатив «Газпрому» частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,9 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України – 52,5 млн куб. м газу», – йдеться у повідомленні.

Російський концерн заявив, що «за збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови, 28 листопада з 10:00 «Газпром» почне скорочення подачі газу на ГВС «Суджа» для транзиту через Україну в обсязі добового недопостачання».

Відомо, що в останні місяці «Газпром» подає газ для Європи транзитом через Україну обсягом 42,9 млн кубометрів на добу лише через газовимірювальну станцію «Суджа».

Тим часом ринки вже відреагували на оголошення «Газпрому». Ціна газу в Європі підскочила на 2,2% – до $1282 за тисячу кубометрів, або 120,5 євро за МВт/год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт/год). Загальне зростання ціни з початку дня складає 4%.

Нагадаємо, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину раніше заявив, що на листопад російський «Газпром» підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

До слова, польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський «Газпром» штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд).