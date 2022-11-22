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Польський суд скасував штраф «Газпрому» на $6 млрд за «Північний потік-2»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польський суд скасував штраф «Газпрому» на $6 млрд за «Північний потік-2»
Будівництво газопроводу «Північний потік-2» почалося 2011 року
фото з відкритих джерел

Антимонопольне відомство Польщі оскаржуватиме скасування штрафу для «Газрому»

Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення антимонопольного відомства Польщі (UOKiK) про накладення на російський «Газпром» штрафу в розмірі понад 29 млрд злотих (близько $6,3 млрд). Про це пише Liga з посиланням на повідомлення UOKiK

Штраф для «Газпрому» було виписано в жовтні за те, що він не отримав дозвіл UOKiK на будівництво «Північного потоку-2».

Європейські партнери «Газпрому» (Shell, Uniper, Engie, OMV і Wintershall) також були покарані, але на меншу суму.

Рішення польського суду здивувало UOKiK, яке планує оскаржувати його. «Загрози, про які ми говорили, презентуючи рішення, сьогодні чітко проглядаються не лише в Польщі, а й в усій Європі», – заявив глава UOKiK Томаш Хростний.

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» почалося 2011 року та завершилось у 2021-му. Однак його так і не було запущено у роботу, зокрема через накладені на нього санкції США. Після того, як російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення вдертися в Україну та визнати «незалежність» окупованих Росією територій, уряд Німеччини призупинив процес сертифікації газопроводу.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів «Північний потік» сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації. Одна нитка «Північного потоку-2», за російською інформацією, залишилась у робочому стані, хоча у Європі в цьому сумніваються.

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Теги: Північний потік-2 Польща Газпром штраф суд будівництво

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Польський суд скасував штраф «Газпрому» на $6 млрд за «Північний потік-2»
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