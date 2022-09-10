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Глава МЗС Німеччини вдруге від початку війни прибула до Києва

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Глава МЗС Німеччини вдруге від початку війни прибула до Києва
Міністр закордонних справ Анналена Бербок прибула до Києва
фото з відкритих джерел

Німеччина обіцяє надавати Україні підтримку стільки, скільки потрібно буде

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва вранці у суботу, 10 вересня. Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Це вже другий візит Бербок до Києва від початку війни в Україні.

Бербок заявила, що цією поїздкою вона хотіла показати, що «ми (Німеччина. – Ред.) будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно – постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою».

Глава МЗС Німеччини вдруге від початку війни прибула до Києва фото 1

Нагадаємо, Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідала Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

Бербок стала першим членом уряду Німеччини, який вирушив до Києва з початку війни Росії проти України.

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ, аби засвідчити підтримку українців. Він оголосив про нову велику військову допомогу сумою в $2,2 млрд для України та інших європейських держав, яким загрожує російська агресія.

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Теги: війна Німеччина Україна росія

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