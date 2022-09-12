Міністерка оборони Німеччини пояснила, чому не дає важку зброю Україні

Німеччина вважає, що їм самим потрібно посилювати оборону

Берлін знайшов виправдання, чому бойові машини не будуть відправляти для ЗСУ

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вважає, що Путін у своїй агресії може піти далі, тож Європі загрожує небезпека. Відтак Берлін не планує постачати важку техніку Києву, адже імовірно, що вона знадобиться їм самим. Про це йдеться в інтерв’ю Politiko.

Берлін начебто обіцяє продовжувати військову підтримку Києва проти вторгнення російського президента Володимира Путіна «стільки, скільки буде потрібно». При цьому Ламбрехт виключила подальші значні поставки важкого озброєння в Україну, стверджуючи, що запаси збройних сил Німеччини, Бундесверу, вичерпані і що Берлін повинен акумулювати зброю, щоб забезпечити власні оборонних можливості, а також зобов'язання в рамках НАТО.

«Путін має стратегію поширювати страх, а також погрожувати, що він може піти далі», – сказала Ламбрехт, визнаючи, що це має прямі наслідки для ЄС і НАТО.

За словами Ламбрехт, Бундесвер у попередні роки провадив політику «безвідповідальної економії», тож наразі їхня військова сфера потребує посилення.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник висловився про позицію офіційного Берліна щодо постачання зброї Україні. Найтиражованіша газета Bild оприлюднила коментар дипломата з жорсткою критикою канцлера Олафа Шольца і міністерки оборони Крістін Ламбрехт.

Нагадаємо, також Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля.

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.

До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra.

Однак як повідомлялося, Шольц відхилив запит про танки для України – Welt.