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Forbes назвав країни, які найбільше підтримують Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Forbes назвав країни, які найбільше підтримують Україну
До першої п'ятірки також увійшли Естонія, Латвія, США та Литва
фото: lexinform.com

Вісім із 20 країн визнали геноцид Росії/СРСР проти України

Серед країн, які найбільше підтримують Україну у боротьбі проти Росії, найперше місце  займає Польща. Оновлений рейтинг з'явився на сайті Forbes.

До першої п'ятірки також увійшли Естонія, Латвія, США та Литва.

У попередній його версії (була складена три місяці тому), перша п'ятірка була іншою: Польща, США, Естонія, Латвія, Канада.

Forbes назвав країни, які найбільше підтримують Україну фото 1

У виданні враховували кілька критеріїв, які разом дають уявлення про спільну підтримку нашої держави.

Зокрема, це голосування на Генасамблеї ООН за виведення російських військ, впровадження санкцій, закриття для РФ повітряного простору, її включення до списку ворожих країн, участь у конференції на підтримку України у форматі «Рамштайн». Усі країни в рейтингу виконали ці дії.

Вісім із 20 зазначених країн визнали геноцид Росії/СРСР проти України (у 2022 році або раніше). Чотири країни зробили це частково, інші – у спільних заявах.

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що запрацювала «Київська ініціатива» – новий формат взаємодії, який започаткували разом із зовнішньополітичними радниками глав держав та урядів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. 

Теги: війна рейтинг Польща гуманітарна допомога

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