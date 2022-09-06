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Біженці зрікаються російської. Мовний портрет українців очима польського дослідника

Життя в евакуації
ГЛАВКОМ glavcom.ua
Біженці зрікаються російської. Мовний портрет українців очима польського дослідника
Біженці у Польщі більше не хочуть розмовляти російською. Натомість активно вчать польську
фото з відкритих джерел

Понад 35% українок у Польщі називають тепер російську мовою смерті та агресії

Після 24 лютого до Польщі приїхало, за різними даними, близько 2 млн українців, тобто стільки, ще скільки їх тут проживало до війни. Присутність великої групи мігрантів зацікавила мовознавців. Науковець з Інституту Славістики Польської Академії наук, доктор Павло Левчук, який вивчає, зокрема, соціолінгівістику і у 2017 році порівнював ситуацію багатомовності українців в Україні та Польщі, провів анкетні дослідження серед понад 1130 респондентів у квітні-липні 2022 року.

«Главком» розповідає, що вдалося з’ясувати науковцю.

Павло Левчук досліджує мовну поведінку українських мігрантів у Польщі. Наступним етапом досліджень буде запис їхніх мовних біографій
Павло Левчук досліджує мовну поведінку українських мігрантів у Польщі. Наступним етапом досліджень буде запис їхніх мовних біографій
фото: monitorwolynski.com

Одразу варто зауважити, що із об’єктивних причин майже 90% мігрантів – жінки, а 77% анкетованих мають вищу освіту. Близько 40% опитаних планують повернутися додому, 25% залишитись у Польщі, тільки 1% – їхати далі на захід, понад 33% ще думають, що робитимуть у майбутньому. Також за даними дослідника:

  • порівняно із 2017 роком збільшилась кількість тих, хто ідентифікує себе виключно українцем (понад 88%).
  • понад 75% анкетованих вважають, що української мови достатньо у різних типах повідомлень для іноземців.
  • українська мова має позитивне емоційне ставлення серед респондентів, є мовою предків та мовою, яка найкраще виражає ідентичність анкетованих.

Російська мова серед біженців у Польщі

«Великих змін зазнало емоційне ставлення до російської мови, – йдеться у дослідженні. – Якщо у 2017 російська була важливою мовою, якою можна спілкуватися з багатьма людьми для третини опитаних, то у 2022 так вважає тільки 6%. Приблизно стільки ж вважають російську мову мовою своїх предків. Більшість респондентів тепер мають негативне ставлення до російської мови, вважаючи її мовою смерті та агресії (понад 35%) та мовою, яка довго нав’язувалася ззовні і стала нудотною (понад 20%)».

Українці у Польщі щоденно користуються українською (понад 84%), польською (59,5%) та російською (41,2%). Польська мова приймає роль функційно другої мови для українського суспільства у Польщі та домінує над російською у частоті використання.

«Хоча автори «русского мира» стверджують, що прийшли захищати російськомовних, аж 26% анкетованих вважають першою мовою російську, а ще 7% обрали дві перші мови – українську та російську. Тільки третина анкетованих, котрі вважають своєю першою мовою (у дослідженні не використовувалось розмитого терміну «рідна мова») російську, для спілкування обирають спершу її, а лише 15% анкетованих з першою російською вважають, що в Україні потрібно спілкуватися російською», – зазначає дослідник.

Опитування: Яка ваша реакція, коли обслуговують російською в Україні?

Польська мова та українські біженці

  • Перед приїздом до Польщі тільки 27% біженців вчили польську, натомість після приїзду – аж 87%.
  • Основним мотивом вивчення польської мови є бажання вільно спілкуватися у Польщі (понад 71% опитаних).
  • Польська мова є мовою братнього народу, який допоміг у скрутну хвилину, анкетовані охоче її вивчають. 5% анкетованих навіть вважають польську мову важливою мовою у Європейському Cоюзі. 

«Главком»

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Теги: біженці українці війна Польща

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