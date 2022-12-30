Ринок російських акцій зазнав рекордного падіння

Падіння ринку акцій у Росії пов'язане з множинними санкціями

Індекс Московської біржі за 2022 рік впав на 43%, що пов'язано із введенням проти Росії великого пакету санкцій від багатьох країн. Про це повідомляє «Коммерсантъ».

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Падіння ринку акцій у Росії пов'язане з множинними санкціями та відходом із країни закордонних компаній та інвесторів на тлі вторгнення армії РФ в Україну. За підсумками торгової сесії 24 лютого індекс Мосбіржі впав на 33,28%.

Попереднього разу рекордне значення з обвалу було досягнуто 28 жовтня 1997 року, коли індекс Мосбіржі за день упав на 20,81%.

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Раніше повідомлялось, що найбагатші російські олігархи втратили цього року майже $95 млрд на тлі суворих санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні.

Нагадаємо, Міністерство економіки звернулося до уряду з пропозицією визначити Фонд державного майна для управління конфіскованими активами російського олігарха Володимира Євтушенкова. Йдеться про 17 позицій об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах.

Також з'явилась інформація, що Росія запустила процедуру денонсації угод, стороною яких вона була як країна-учасниця Ради Європи.