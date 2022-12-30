Росія виходить із договорів Ради Європи

Таку пропозицію направив очільнику Кремля уряд Росії

Росія запустила процедуру денонсації угод, стороною яких вона була як країна-учасниця Ради Європи, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Як свідчить опублікований документ від 29 грудня, уряд РФ спрямував до президента Володимира Путіна для внесення на розгляд Держдуми пропозицію про припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи, що є першим кроком у процедурі.

Як відомо, Російську Федерацію офіційно виключили з Ради Європи 16 березня після 26 років членства. Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи. Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.

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Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

ПАРЄ 15 березня одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії. За проголосувало 216, проти жодного голосу, утрималися три.