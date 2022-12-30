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Росія виходить із договорів Ради Європи

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Росія виходить із договорів Ради Європи
фото з відкритих джерел

Таку пропозицію направив очільнику Кремля уряд Росії

Росія запустила процедуру денонсації угод, стороною яких вона була як країна-учасниця Ради Європи, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Як свідчить опублікований документ від 29 грудня, уряд РФ спрямував до президента Володимира Путіна для внесення на розгляд Держдуми пропозицію про припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи, що є першим кроком у процедурі. 

Як відомо, Російську Федерацію офіційно виключили з Ради Європи 16 березня після 26 років членства. Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи. Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

ПАРЄ 15 березня одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії. За проголосувало 216, проти жодного голосу, утрималися три.

 

 

Теги: війна агресія тероризм росія путін Європа

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