Росія змогла оплатити газовий транзит через Україну, – Bloomberg

«Газпром» відправив свій регулярний щомісячний платіж українському «Нафтогазу України»

Попри те, що транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» було заблоковано внаслідок санкцій, країна змогла сплатити за аналогічну послугу з транзиту газу через Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Росія змогла без проблем оплатити послуги транзиту природного газу Україні.

Російський ПАТ «Газпром» відправив свій регулярний щомісячний платіж українському «Нафтогазу України», і він був прийнятий.

Трейдери були насторожені щодо можливих зривів важливого платежу після того, як поставки через частину нафтопроводу «Дружба» були припинені на початку серпня. Російська «Транснєфть» заявила, що не змогла сплатити за послуги транзиту, адже фінансові перекази з Росії в Україну були заблоковані через європейські санкції.

Нагадаємо, постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом «Дружба» було зупинено з 4 серпня. Причиною називалося те, що російська нафтова компанія «Транснєфть» через санкції ЄС не змогла оплатити її послуги.

Південна гілка «Дружби» постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. При цьому транзит через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

Також південні країни Європи потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти, порушуючи антиросійські санкції Заходу.