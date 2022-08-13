Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом
Україна робить запаси газу до опалювального сезону
фото з відкритих джерел

До опалювального сезону «Нафтогаз» має забезпечити наявність у підземних сховищах не менш як 19 млрд куб. м газу

Кабінет міністрів України зобов'язав НАК «Нафтогаз України» формувати запаси газу до опалювального сезону, у тому числі шляхом купівлі блакитного палива, видобутого в Україні.

Про це йдеться у постанові уряду №887 від 9 серпня.

Документ вносить зміни до політики власності НАК «Нафтогаз України». Так, компанія повинна забезпечити наявність у підземних сховищах не менш як 19 млрд кубометрів газу, «у тому числі за рахунок купівлі природного газу, видобутого на території України».

Уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом фото 1

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що «Нафтогаз» мусить оприлюднити інформацію про споживання і запаси газу під час війни.

Також Кучеренко анонсував масштабну ревізію «Нафтогазу» і його дочірніх структур.

Читайте інтерв'ю: «Відкрийте, ревізія!» Нардеп Олексій Кучеренко про землетрус у «Нафтогазі»
Теги: Нафтогаз України газ Кабмін опалювальний сезон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз» мусить оприлюднити правду про споживання і запаси газу під час війни, – нардеп
«Нафтогаз» мусить оприлюднити правду про споживання і запаси газу під час війни, – нардеп
Сьогодні, 06:42
Землетрус у «Нафтогазі». Депутат анонсував звільнення Вітренка
Землетрус у «Нафтогазі». Депутат анонсував звільнення Вітренка
11 серпня, 15:58
Кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат
Кредитори відмовили «Нафтогазу» у відстроченні виплати боргу – Reuters
9 серпня, 06:31

Економіка

Уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом
Уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом
З українського порту вийшов ще один караван із зерном
З українського порту вийшов ще один караван із зерном
«Нафтогаз» мусить оприлюднити правду про споживання і запаси газу під час війни, – нардеп
«Нафтогаз» мусить оприлюднити правду про споживання і запаси газу під час війни, – нардеп
Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України
Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України
Агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті
Агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті
Чехія знову почала отримувати нафту через трубопровід «Дружба»
Чехія знову почала отримувати нафту через трубопровід «Дружба»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
33K
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
25K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
22K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
12K
Філатов розповів, що довело його до сліз
9489
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту