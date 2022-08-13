Уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом

До опалювального сезону «Нафтогаз» має забезпечити наявність у підземних сховищах не менш як 19 млрд куб. м газу

Кабінет міністрів України зобов'язав НАК «Нафтогаз України» формувати запаси газу до опалювального сезону, у тому числі шляхом купівлі блакитного палива, видобутого в Україні.

Про це йдеться у постанові уряду №887 від 9 серпня.

Документ вносить зміни до політики власності НАК «Нафтогаз України». Так, компанія повинна забезпечити наявність у підземних сховищах не менш як 19 млрд кубометрів газу, «у тому числі за рахунок купівлі природного газу, видобутого на території України».

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що «Нафтогаз» мусить оприлюднити інформацію про споживання і запаси газу під час війни.

Також Кучеренко анонсував масштабну ревізію «Нафтогазу» і його дочірніх структур.