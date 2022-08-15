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Депутат парламенту Швейцарії виступив за транзит російських газу та нафти виключно через Україну

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Депутат парламенту Швейцарії виступив за транзит російських газу та нафти виключно через Україну
Ніколас Вальдер, депутат парламенту Швейцарії
фото з відкритих джерел

Прогресивні західні санкції щодо російської нафти і газу вже мали ефект

Обсяги газу і нафти, які Захід змушений тимчасово купувати в Росії, справедливо зобов'язати транзитувати виключно через Україну, хоча такий крок важко реалізувати.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер.

«Прогресивні західні санкції щодо російської нафти і газу вже мали ефект і вплинуть найближчими місяцями на російську економіку ще більше. Адже саме на Захід припадає левова частка світового споживання нафти та газу. Що, звичайно, не заважає країнам, які не приєдналися до санкцій, купувати у РФ за зниженими цінами, частково компенсуючи відхід Заходу», – заявив політик.

«Для тих продуктів, які ми все ще купуємо, але хочемо від них відмовитись, це російські нафта та газ, можна було б зобов'язати транзитувати їх виключно через Україну (…)», – підсумував Ніколас Вальдер.

«(…) Це справедлива і добра ідея, хоч її важко реалізувати», – підсумував швейцарський політик.

Раніше ініціативу про примус РФ до транзиту газу та нафти виключно через Україну підтримали у парламенті Фінляндії. Депутат парламенту Фінляндії, член комітету з оборони Андерс Адлеркройц заявив, що примус РФ до використання виключно транзиту через Україну для постачання нафти і газу до Європи позитивно вплинув би на хід воєнних дій, оскільки український транзит є інструментом безпеки України.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив часткове ембарго на російську нафту, яке покриє 90% імпорту з Росії та має запрацювати до грудня 2022 року.

США та інші розвинені країни вже відмовилися від російських нафти, газу та вугілля.

Теги: газ нафта санкції росія окупанти

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