Росія збільшить постачання газу до двох країн

РФ прагне компенсувати втрату більшої частини своїх ринків у Європі

Російський «Газпром» протягом майбутньої зими постачатиме додаткові обсяги газу в Угорщину та Китай. Про це пише Reuters.

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Москва надасть Пекіну ще 600 млн куб. метрів газу цього року на додачу до контрактних зобов'язань. Також зазначається, що додаткові поставки газу в Угорщину цьогоріч становили 1,3 мільярда кубометрів, і між двома країнами вже є домовленість, що найближчої зими додаткові постачання будуть на постійній основі.

Як пише видання, «Газпром» прагне компенсувати втрату більшої частини своїх ринків у Європі після початку війни Росії проти Україні, здебільшого через вибухи, що серйозно пошкодили його газопроводи Nord Stream у Балтійському морі минулого року. Розслідування ще не встановило причетних.

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Угорщина – єдиний член Європейського союзу та НАТО, чий лідер, прем'єр-міністр Віктор Орбан, підтримує дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, зауважує Reuters.

Будапешт також вважається ключовим потенційним противником рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС, яке має бути прийняте в грудні. Для цього знадобиться одностайна підтримка 27 членів блоку.

Нагадаємо, що Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу. Дії країни вже розкритикував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, адже Будапешт отримує значну частину транзитного газу з РФ. «Для країни-члена ЄС загрожувати газопостачанню іншого члена ЄС суперечить європейській солідарності, правилам та є неприйнятним», – заявив Сійярто під час візиту до Москви.