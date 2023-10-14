Болгарія ввела податок на транзит російського газу. Угорщина обурена

Болгарія не імпортує газ з РФ для власних потреб, однак є важливим маршрутом для поставок у країни Європи

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав дії Болгарії неприйнятними

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитується через її територію», – йдеться у повідомленні.

Новий законопроєкт впроваджує плату в розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.

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Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну. Його ціллю є «справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, та збільшення надходжень до бюджету».

Болгарія не імпортує газ з РФ для власних потреб, однак є важливим маршрутом для поставок у країни Європи, обсяги яких значно скоротилися у 2022 році. Майже половина російського газу з трубопроводів надходить до Болгарії з Туреччини через «Турецький потік» і спрямовується до Угорщини, Сербії та інших країн Південної Європи.

Дії Болгарії вже розкритикував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Угорщина отримує значну частину транзитного газу з РФ. «Для країни-члена ЄС загрожувати газопостачанню іншого члена ЄС суперечить європейській солідарності, правилам та є неприйнятним», – заявив Сійярто під час візиту до Москви.