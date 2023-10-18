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Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет
17 жовтня в Раді Європейського союзу заявили про продовження ембарго на експорт для Ірану ракетного озброєння
фото з відкритих джерел

Заступник глави МЗС Ірану запевнив, що відсьогодні припиняються всі обмеження ООН, пов'язані з балістичними ракетами та їх постачанням

Тегеран заявив про припинення дії резолюції Організації Об'єднаних Націй, яка передбачає заборону на експорт ракетного озброєння через закінчення терміну обмежень відсьогодні. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Багері Кані.

Ця резолюція ООН № 2231 була ухвалена 20 липня 2015 року щодо Ірану через ядерну програму Тегерана на період до 18 жовтня 2023 року. Під ембарго, серед іншого, потрапили продаж та купівля ракет.

«З 18 жовтня 2023 року відповідно до резолюції 2231 Ради безпеки ООН припиняються всі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, та їх постачання до/з Ісламської Республіки Іран», – йдеться у заяві представника МЗС Ірану.

Також Кані додав, що країна «більше не підлягає жодним обмеженням» у контексті рішень Ради Безпеки ООН.

Між тим варто відзначити, що вчора, 17 жовтня, в Раді Європейського союзу заявили про продовження ембарго на експорт для Ірану ракетного озброєння.

«Рада вирішила вжити необхідних заходів для збереження обмежувальних заходів у рамках режиму нерозповсюдження ЄС щодо Ірану», – зазначається в релізі Ради Євросоюзу.

Брюссель пояснює рішення утриматися від зняття даних обмежень 18 жовтня 2023 року не виконанням Іраном своїх зобов'язань щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), про що повідомляло Міжнародне агентство з атомної енергії з 2019 року.

Так, Рада прийняла правові акти «для збереження позначень», які спочатку були введені ООН для фіз- та юросіб, які беруть участь у діяльності зі створення ядерних або балістичних ракет, або пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

«Рада також погодилася зберегти секторальні та індивідуальні заходи, що існують у рамках режиму санкцій ЄС, зокрема ті, які пов'язані з розповсюдженням ядерної зброї Ірану, а також ембарго на постачання зброї та ракет», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у світовій дипломатії, що відбувається навколо Ірану, Тегеран перебуває у вигідній позиції щодо відносин з різними країнами.

Зазначимо, на початку 2023 року Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тис. снарядів.

Раніше стало відомо, що Росія та Іран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет.

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Теги: ракета росія ембарго Іран ООН

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