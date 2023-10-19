Сі Цзіньпін знову зруйнував газові мрії Путіна

Китай не хоче газ від Путіна навіть по дуже хорошій ціні

Лідер Китаю відмовив Путіну у новому контракті на російський газ

Поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю та другі цього року переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном знову завершилися нічим. Про це пише Moscow Times.

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Хоча Путін називав Сі «дорогим другом», хвалив Пекін за успіхи проєкту «Один пояс – один шлях» та заявляв про «великі перспективи» двосторонніх відносин, китайські чиновники не підписали контракт на додаткові постачання російського газу та будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2».

Проєкт, який Кремль просуває понад 7 років, планувалося обговорити на переговорах, повідомив у перший день візиту речник президента Дмитро Пєсков. І хоча для зустрічі з китайцями Путін привіз із собою велику делегацію, до якої увійшли віцепрем'єр Олександр Новак, голова «Газпрому» Олексій Міллер, голова «Роснафти» Ігор Сєчін, який курирує енергетику, домогтися згоди Сі Цзіньпіна не вдалося.

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Жодних документів щодо «Сили Сибіру-2» підписано не буде, зазначив «рупор Кремля» Пєсков.

Ще навесні, коли Сі Цзіньпін відвідував Москву, Путін говорив: проєкт нового газопроводу потужністю 50 млрд кубометрів на рік перебуває у «високій мірі готовності». Він також обіцяв Китаю до 100 млрд кубометрів російського газу щорічно – в 5 разів більше, ніж «Газпром» зараз качає. Але у підсумковій заяві для преси Сі не сказав про російський газ нічого, а у спільному комюніке згадувалося лише розширення співробітництва в енергетиці.

Китайський контракт відчайдушно потрібен «Газпрому», який втратив європейський ринок, скоротив експорт до мінімуму з останніх років СРСР і був змушений зрізати видобуток практично на третину – рекордну величину у своїй історії. За 12 місяців з липня 2022 року до кінця червня 2023-го компанія отримала більше 1 трлн рублів чистого збитку і витратила дві третини запасів готівки на рахунках, щоб покрити втрати та касові розриви.

Цього року Китай закупить у Росії 22 млрд кубометрів газу запущеним у 2019 році трубопроводом «Сила Сибіру-1», що, втім, компенсують лише одну восьму від колишнього експорту до Європи, який на піку сягав 170-180 млрд кубометрів на рік.

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Ціна газу «Газпрому» для КНР майже вдвічі нижча, ніж для ЄС та Туреччини: $271,6 за тисячу кубометрів проти $481,7, згідно з матеріалами до проєкту бюджету РФ на 2024 рік. Але незважаючи на знижки та велике бажання Москви, Китай може утримуватися від нових великих сировинних контрактів, констатує глава берлінського Центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв: «Будь-який сигнал, що контракти з Китаєм дають нові джерела доходу у військову скарбницю Путіна – це погано для Китаю».

Зрештою, виторгувавши собі «дуже хорошу ціну», Китай, можливо, і погодиться на «Силу Сибіру-2», не виключає партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін. Однак будівництво та запуск газопроводу займуть щонайменше 10 років, а втрачені постачання до Європи він все одно не замінить, додає експерт.

Особливого вибору Росія не має, хоча її залежність від Китаю зростає, констатує старший науковий співробітник Asia Society у Нью-Йорку Філіп Іванов. Незважаючи на всі заяви про стратегічне партнерство, китайські інвестиції в Росію залишаються непропорційно скромними, зазначає він: «Китайські компанії стурбовані політичними ризиками, вторинними санкціями, корупцією та загальною непередбачуваністю російського ринку».

До слова, від початку 2023 року Китай отримав із Росії понад 75 млн т нафти, що на 25% більше, ніж минулого року. Про це повідомив голова «Роснєфті» Ігор Сєчин у ході виступу на російсько-китайському енергетичному бізнес-форумі.

Сєчин також додав, що Росія за підсумками восьми місяців 2023 стала головним постачальником нафти в Китай, випередивши Саудівську Аравію.