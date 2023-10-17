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Орбан назвав війну Росії проти України «воєнною операцією» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Орбан назвав війну Росії проти України «воєнною операцією» (відео)
Орбан вкотре поширює на загал російську пропаганду
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини вже не вперше робить цинічні заяви про війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним назвав російську війну проти України «воєнною операцією».

Російське пропагандистське ЗМІ поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом. На відео чутно, як Орбан каже фразу «katona műveletek» (воєнна операція – «Главком»).

На слова прем’єр-міністра Угорщини відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош.

«Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не «спеціальна воєнна операція», це війна. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!» – написав Томпош.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів зустріч зі своїм вірним прибічником прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в рамках участі у форумі «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Під час промови Путіна Орбан помітно нервував та смикався.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».

Теги: Віктор Орбан Угорщина війна

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