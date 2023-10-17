Орбан назвав війну Росії проти України «воєнною операцією» (відео)

Прем’єр-міністр Угорщини вже не вперше робить цинічні заяви про війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним назвав російську війну проти України «воєнною операцією».

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Російське пропагандистське ЗМІ поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом. На відео чутно, як Орбан каже фразу «katona műveletek» (воєнна операція – «Главком»).

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На слова прем’єр-міністра Угорщини відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош.

«Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не «спеціальна воєнна операція», це війна. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!» – написав Томпош.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів зустріч зі своїм вірним прибічником прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в рамках участі у форумі «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Під час промови Путіна Орбан помітно нервував та смикався.

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Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».