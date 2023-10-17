Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров відвідає Північну Корею після повідомлень про передачу КНДР зброї Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лавров відвідає Північну Корею після повідомлень про передачу КНДР зброї Росії
Майбутній візит Лаврова відбудеться після рідкісного саміту між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним
фото: МЗС РФ

Офіційний візит заплановано на 18-19 жовтня

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров здійснить офіційний візит до Північної Кореї 18-19 жовтня на запрошення міністерства закордонних справ КНДР. Про це пише видання Yonhap.

Майбутній візит Лаврова відбудеться після рідкісного саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним, який відбувся 13 вересня.

Очікується, що Лавров зустрінеться з міністеркою закордонних справ Чхве Сон Хі, щоб обговорити шляхи зміцнення двостороннього співробітництва, зокрема підготовку до можливого візиту Путіна до Північної Кореї.

Інформація про візит Лаврова з'явилася за кілька днів після того, як Білий дім повідомив, що Північна Корея за останні тижні передала Росії понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами подальшого використання у війні проти України.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що тепер у США є інформація, що Північна Корея постачала в Росію зброю для використання на Україні. «Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів», – додав він.

Білий дім опублікував знімки, що показують переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії. «Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цієї військової техніки», – заявив Кірбі, додавши, що Білий дім стежитиме за ситуацією і продовжуватиме викривати такі угоди зі зброєю.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ. 

Теги: росія зброя Сергій Лавров Північна Корея запрошення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін так і не наважився зателефонувати Нетаньягу
Атака на Ізраїль. Чому Путін не подзвонив Нетаньягу
15 жовтня, 17:48
Окупанти вдарили по Херсонщині: є жертви
Окупанти вдарили по Херсонщині: є жертви
21 вересня, 15:41
За словами секретаря РНБО, «найкращий і найбезпечніший варіант» для Росії – це самостійне знищення свого флоту
Що буде далі із Чорноморським флотом в Криму? Данілов назвав два варіанти
22 вересня, 15:27
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
20 вересня, 17:30
У будинках вибуховою хвилею вибиті вікна
Ракетна атака на Кременчук: з’явилися фото наслідків
23 вересня, 10:33
Вже у жовтні Іран зможе продавати ракети Москві через закінчення резолюції ООН
Іран готується передати Росії балістичні ракети – аналітик ISW
2 жовтня, 11:52
Серед вироблених макетів є гаубиці, які навіть зблизька важко відрізнити від справжньої зброї
«Фальшива армія» із труб та пінопласту: репортаж Financial Times з виробництва муляжів для ЗСУ Дайджест ЗМІ
26 вересня, 12:30
Раніше Пронін працював податковим та фінансовим аналітиком
Зеленський призначив нового начальника Полтавської ОДА
10 жовтня, 17:37
Латвія вивільнить людські ресурси на охорону державного кордону
Латвія закриває два пункти пропуску на кордоні з РФ
13 жовтня, 06:37

Політика

Лавров відвідає Північну Корею після повідомлень про передачу КНДР зброї Росії
Лавров відвідає Північну Корею після повідомлень про передачу КНДР зброї Росії
У Польщі підраховано 95% голосів на парламентських виборах
У Польщі підраховано 95% голосів на парламентських виборах
Блінкен і Нетаньягу ховалися в бункері через повітряну тривогу
Блінкен і Нетаньягу ховалися в бункері через повітряну тривогу
Пентагон відібрав 2 тис. військових, яких можуть відправити до Ізраїлю – WP
Пентагон відібрав 2 тис. військових, яких можуть відправити до Ізраїлю – WP
Нетаньяху продовжує контактувати з Путіним, попри його зв'язок з ХАМАСом
Нетаньяху продовжує контактувати з Путіним, попри його зв'язок з ХАМАСом
Північна Корея налагодила маршрут поставок боєприпасів для РФ: супутникові знімки
Північна Корея налагодила маршрут поставок боєприпасів для РФ: супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
51K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
50K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
18K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
13K
У Дніпрі прогриміли вибухи
13K
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина

Новини

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Вчора, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:43
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 04:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту