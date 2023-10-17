Лавров відвідає Північну Корею після повідомлень про передачу КНДР зброї Росії

Майбутній візит Лаврова відбудеться після рідкісного саміту між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним

Офіційний візит заплановано на 18-19 жовтня

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров здійснить офіційний візит до Північної Кореї 18-19 жовтня на запрошення міністерства закордонних справ КНДР. Про це пише видання Yonhap.

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Майбутній візит Лаврова відбудеться після рідкісного саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним, який відбувся 13 вересня.

Очікується, що Лавров зустрінеться з міністеркою закордонних справ Чхве Сон Хі, щоб обговорити шляхи зміцнення двостороннього співробітництва, зокрема підготовку до можливого візиту Путіна до Північної Кореї.

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Інформація про візит Лаврова з'явилася за кілька днів після того, як Білий дім повідомив, що Північна Корея за останні тижні передала Росії понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами подальшого використання у війні проти України.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що тепер у США є інформація, що Північна Корея постачала в Росію зброю для використання на Україні. «Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів», – додав він.

Білий дім опублікував знімки, що показують переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії. «Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цієї військової техніки», – заявив Кірбі, додавши, що Білий дім стежитиме за ситуацією і продовжуватиме викривати такі угоди зі зброєю.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.