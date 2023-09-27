Румунія пояснила, чому не заборонила українське зерно слідом за Польщею

Прем’єр Румунії заявив, що його країна допомагатиме Україні, поки вона не переможе у війні проти Росії

Румунія не впроваджувала односторонню заборону на імпорт української агропродукції слідом за Польщею, адже вважає, що державі потрібно допомагати, поки не закінчиться війна. Про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, передає Digi24.ro.

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Чолаку зазначив, що Україні треба допомагати, поки вона не переможе у війні проти Росії. За його словами, підтримка Румунії полягає зокрема й у тому, щоб допомогти транзиту зерна. Він наголосив, що його країна відреагувала не так як Польща.

Прем’єр наголосив, що саме тому він після консультацій з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом допустив варіант ліцензування експорту та імпорту української сільськогосподарської продукції. – «Завдяки діалогу ми знайшли цю систему ліцензування експорту з України, щоб фермери були захищені, але ми не придумали заборону, тому що це було б сигналом про те, що ми не хочемо допомагати Україні, а це неправда».

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«Це не війна між Росією та Україною, це не між Путіним і Зеленським, це війна між диктатором і демократичним світом. Це ставка. Можливо, цього року багато румунів менше поїхали у відпустку, тому що були якісь зайві витрати, що були спровоковані цією війною, але ми якось не замислюємося, що відбувається в Україні з тими людьми? І подивимося, що буде з тими людьми», – додав прем’єр.

Нагадаємо, ще навесні офіційна Варшава тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України: протестували місцеві фермери – наполягали, що реалізація нашого зерна та кукурудзи знизила ціни на польському ринку. Подібні рішення ухвалили і в чотирьох сусідніх державах – Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії. Європейський Союз досяг згоди з ними, а опісля оголосив, що до 5 червня запускає запобіжні заходи на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України, які згодом пролонгував до 15 вересня.

Попри скасування Єврокомісією будь-яких обмежень на реалізацію і транспортування українського зерна на території Європи, уряд Польщі, а за ним кабміни Угорщини та Словаччини вирішили далі блокувати імпорт нашої агропродукції.

У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі. Водночас уряд запропонував компромісний сценарій.