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Румунія пояснила, чому не заборонила українське зерно слідом за Польщею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Румунія пояснила, чому не заборонила українське зерно слідом за Польщею
фото ілюстративне

Прем’єр Румунії заявив, що його країна допомагатиме Україні, поки вона не переможе у війні проти Росії

Румунія не впроваджувала односторонню заборону на імпорт української агропродукції слідом за Польщею, адже вважає, що державі потрібно допомагати, поки не закінчиться війна. Про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, передає Digi24.ro.

Чолаку зазначив, що Україні треба допомагати, поки вона не переможе у війні проти Росії. За його словами, підтримка Румунії полягає зокрема й у тому, щоб допомогти транзиту зерна. Він наголосив, що його країна відреагувала не так як Польща.

Прем’єр наголосив, що саме тому він після консультацій з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом допустив варіант ліцензування експорту та імпорту української сільськогосподарської продукції. – «Завдяки діалогу ми знайшли цю систему ліцензування експорту з України, щоб фермери були захищені, але ми не придумали заборону, тому що це було б сигналом про те, що ми не хочемо допомагати Україні, а це неправда».

«Це не війна між Росією та Україною, це не між Путіним і Зеленським, це війна між диктатором і демократичним світом. Це ставка. Можливо, цього року багато румунів менше поїхали у відпустку, тому що були якісь зайві витрати, що були спровоковані цією війною, але ми якось не замислюємося, що відбувається в Україні з тими людьми? І подивимося, що буде з тими людьми», – додав прем’єр.

Нагадаємо, ще навесні офіційна Варшава тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України: протестували місцеві фермери – наполягали, що реалізація нашого зерна та кукурудзи знизила ціни на польському ринку. Подібні рішення ухвалили і в чотирьох сусідніх державах – Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії. Європейський Союз досяг згоди з ними, а опісля оголосив, що до 5 червня запускає запобіжні заходи на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України, які згодом пролонгував до 15 вересня.

Попри скасування Єврокомісією будь-яких обмежень на реалізацію і транспортування українського зерна на території Європи, уряд Польщі, а за ним кабміни Угорщини та Словаччини вирішили далі блокувати імпорт нашої агропродукції. 

У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі. Водночас уряд запропонував компромісний сценарій.

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Теги: Румунія Україна зерно

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