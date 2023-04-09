Головна Світ Політика
search button user button menu button

Принаймні до липня: експорт українського зерна до Польщі призупинили

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Принаймні до липня: експорт українського зерна до Польщі призупинили
За словами Януша Ковальського, українська продукція не повинна викликати кризу в Польщі
фото ілюстративне

У Польщі вважають, що на українську продукцію має бути накладене мито 

Експорт українського збіжжя до Польщі призупинено принаймні до липня. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський в ефірі TVP Info.

«Європейський Cоюз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій нового міністра Роберта Телуса у перші години (після призначення – «Главком») за підтримки як прем'єр-міністра, так і президента, що стало також результатом переговорів з президентом Зеленським, показала, що ми здатні домовлятися з Україною і тимчасово призупинити імпорт (зерна з України – «Главком») принаймні до липня», – заявив Ковальський.

На його думку, польсько-українська угода щодо збіжжя має стати лише першим кроком. Також заступник міністра відзначив, що його коаліційна партія «Солідарна Польща» твердо переконана в тому, що на сільськогосподарську продукцію, яка їде з України через Польщу, має бути накладене мито.

«Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою», – зазначив Ковальський.

Він також додав, що міністр сільського господарства Роберт Телус у вівторок зустрінеться на кордоні з представниками аграрних організацій п'яти інших країн. 

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про призупинку експорту українського зерна до Польщі. «Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику», – заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Сьогодні також стало відомо, що Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями українського зерна по своїй території.  У країні хочуть переконатися, що зерно дійсно потрапляє у країни призначення, а не залишається у Центральній Європі.

Теги: Польща міністр експорт імпорт Угорщина зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна нічого не заробляє на експорті брухту»
Через експорт металобрухту до ЄС Україна втрачає кошти двічі – Каленков
7 квiтня, 13:26
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
4 квiтня, 21:02
Владлен Татарський загинув через вибух у кафе
Санкт-Петербург: невідомі підірвали пропагандиста Владлена Татарського
2 квiтня, 19:26
Росія зазнає чималих втрат через санкції
Ембарго на російську нафту. Санкції працюють!
30 березня, 09:10
фото ілюстративне
Частка російської сирої нафти на європейському ринку скоротилась до 4% – статистика
28 березня, 23:59
Сьогодні у кожного українця є реальний шанс вплинути на діяльність Міноборони: деталі
Сьогодні у кожного українця є реальний шанс вплинути на діяльність Міноборони: деталі
24 березня, 11:31
Альтернативна енергетика може стати запорукою майбутнього успіху України
Експорт «зеленої» енергії після війни може приносити Україні 2-3 млрд євро щороку – інвестор
22 березня, 11:33
Альтернатива російському: Україна готова постачати ядерне паливо в Європу
Альтернатива російському: Україна готова постачати ядерне паливо в Європу
16 березня, 23:51
Світ озброюється: які країни купують найбільше зброї та чому
Світ озброюється: які країни купують найбільше зброї та чому
15 березня, 21:12

Політика

Принаймні до липня: експорт українського зерна до Польщі призупинили
Принаймні до липня: експорт українського зерна до Польщі призупинили
Москва намагається подавати ситуацію в Україні як контрольовану – британська розвідка
Москва намагається подавати ситуацію в Україні як контрольовану – британська розвідка
Витік документів: «вагнерівці» намагалися придбати зброю у Туреччини
Витік документів: «вагнерівці» намагалися придбати зброю у Туреччини
Угорщина повстала проти експорту українського зерна через свою територію
Угорщина повстала проти експорту українського зерна через свою територію
Ізраїль атакував у відповідь на випущені ракети з Сирії
Ізраїль атакував у відповідь на випущені ракети з Сирії
Із Сирії випущено три ракети по Ізраїлю: деталі
Із Сирії випущено три ракети по Ізраїлю: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
24K
Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
20K
Мовний скандал в ірпінському виші: реакція міністра освіти
17K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
12K
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
8214
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту