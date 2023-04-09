Принаймні до липня: експорт українського зерна до Польщі призупинили
У Польщі вважають, що на українську продукцію має бути накладене мито
Експорт українського збіжжя до Польщі призупинено принаймні до липня. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський в ефірі TVP Info.
«Європейський Cоюз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій нового міністра Роберта Телуса у перші години (після призначення – «Главком») за підтримки як прем'єр-міністра, так і президента, що стало також результатом переговорів з президентом Зеленським, показала, що ми здатні домовлятися з Україною і тимчасово призупинити імпорт (зерна з України – «Главком») принаймні до липня», – заявив Ковальський.
На його думку, польсько-українська угода щодо збіжжя має стати лише першим кроком. Також заступник міністра відзначив, що його коаліційна партія «Солідарна Польща» твердо переконана в тому, що на сільськогосподарську продукцію, яка їде з України через Польщу, має бути накладене мито.
«Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою», – зазначив Ковальський.
Він також додав, що міністр сільського господарства Роберт Телус у вівторок зустрінеться на кордоні з представниками аграрних організацій п'яти інших країн.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про призупинку експорту українського зерна до Польщі. «Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику», – заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
Сьогодні також стало відомо, що Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями українського зерна по своїй території. У країні хочуть переконатися, що зерно дійсно потрапляє у країни призначення, а не залишається у Центральній Європі.
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