Україна подала позов до Світової організації торгівлі через заборону імпорту зерна

За словами Свириденко, Україна сподівається, що держави знімуть свої обмеження і «нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах»

Позов подано відповідно до домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування СОТ

Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

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Як повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, позов подано відповідно до домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування СОТ.

«Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ», – пояснила вона.

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Водночас, за словами міністерки, Україна сподівається, що ці держави знімуть свої обмеження і «нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах».

«Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів. Розпочаті нами кроки і тиск Єврокомісії та інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами», – зазначила Свириденко.

Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

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Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.