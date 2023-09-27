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Литва наполягає на альтернативному шляху для українського зерна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Литва наполягає на альтернативному шляху для українського зерна
У Литві запропонували альтернативний спосіб постачання українського зерна
фото з відкритих джерел

Євродепутат Мажиліс вважає, що Україна може постачати зерно через порти Балтії

Єврокомісії варто розглянути можливість експорту українського зерна через порти Балтійського моря як альтернативу зерновій угоді, заявив член Європарламенту від Литви Людас Мажіліс. Таку пропозицію депутат висловив у своєму зверненні до Єврокомісії.

Парламентар зазначив, що рішення Росії вийти із зернової угоди поряд з іншими факторами спровокувало глобальну нестачу продовольства та штучне зростання інфляції.

«Обмеження ЄС на імпорт української сільськогосподарської продукції також посилюють економічні проблеми України. Зараз, майже через два місяці після виходу Росії з угоди, Єврокомісія досі не вжила жодних конкретних заходів щодо експорту українського зерна», –  йдеться у зверненні євродепутата.

У зв'язку з цим Мажиліс запитав Єврокомісії, які альтернативні експортні маршрути та заходи вона розглядає для транзиту українського зерна. Зокрема він згадав експорт через порти Балтійського моря.

«Враховуючи, що держави-члени Євросоюзу, зокрема, країни Балтії, пропонують альтернативні маршрути експорту зерна, могла б Єврокомісія відповісти на такі питання: «Чи розглядатиме Комісія можливість експорту українського зерна через порти Балтійського моря, враховуючи, що порти Балтійського моря мають значні потужності для обробки сільськогосподарської продукції? Які конкретні заходи могла б передбачити Комісія щодо цього?», –  зазначив член Європарламенту від Литви Людас Мажіліс.

До слова, для транспортування українського зерна через порт у литовській Клайпеді потрібна економічна допомога від Євросоюзу. Про це LRT заявив міністр комунікацій і транспорту Литви Марюс Скуодіс. За словами Скуодіса, перевезення зерна через Литву – це економічне питання, адже йдеться про вартість перевезення.

Скуодіс додав, що зерно з України останнім часом не возять через Литву через занадто високу вартість перевезення, крім того, немає необхідної інфраструктури.

Вільнюс іще у липні закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того як Росія вийшла з «зернової угоди» і почала знищувати портову структуру України.

У листі, надісланому до Європейської комісії та отриманому виданням AFP, троє литовських міністрів заявили, що порти Балтійського моря можуть «слугувати надійною альтернативою для транзиту українських продуктів, зокрема зернових». Це могло б допомогти перевозити 25 млн тонн зерна щорічно, вважають литовські чиновники.

Нагадаємо, Росія вийшла з чорноморської ініціативи 17 липня і погрожувала військовими ризиками тим країнам, які вирішать відновити угоду без неї. Після цього Міноборони РФ заявило, що вважатиме «військовими цілями» всі кораблі, що прямують до українських портів, і  завдало  масованих ударів по елеваторах і морських і річкових гаванях в Одесі та Миколаєві. 

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Теги: росія перевезення Литва зерно Міноборони РФ імпорт Міноборони експорт депутат Єврокомісія міністр Європейський союз

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