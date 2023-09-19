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Ембарго на українське зерно: уряд запропонував компроміс Польщі, Угорщині та Словаччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ембарго на українське зерно: уряд запропонував компроміс Польщі, Угорщині та Словаччині
Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн»

Україна подає позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас пропонує компромісний сценарій. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Як зазначив прем’єр, Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. «Одночасно наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України», – написав він.

За його словами, такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. «Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до п’ять держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки», – додав прем’єр

Шмигаль повідомив, що Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

«Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна подала позов до Світової організації торгівлі через заборону імпорту зерна. Нагадаємо, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що польська влада вважає, що заборона на імпорт українського зерна є виправданою. У Польщі не дозволять дестабілізувати аграрний ринок країни.  

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Теги: Денис Шмигаль Telegram Україна розслідування зерно Угорщина імпорт міністр Польща

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