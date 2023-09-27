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Україна може відкликати позови до СОТ через зерно: названо умову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна може відкликати позови до СОТ через зерно: названо умову
фото ілюстративне

Україна хоче від країн Євросоюзу гарантій, що обмежень на зерно більше не буде

Україна відкличе свої позови до Світової організації торгівлі проти трьох країн Євросоюзу лише за умови, якщо отримає гарантії відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телемарафону.

«Для нас дуже важливо, щоб польська сторона та інші держави і Європейський союз гарантували нам, що такого роду обмежень у майбутньому не станеться... Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що ця суперечка вичерпана. Думаю, це питання буде розглядатися останнім», – заявив він.

Качка розповів, що зараз важливо запустити механізм узгодження та верифікації українського експорту зерна, оскільки така пропозиція вже фактично узгодили Євросоюз та держави-члени. Україна вважає такий механізм прийнятним.

«Позови до СОТ, як ми бачимо з реакції партнерів, були цілком правильним кроком. Тому що він окреслив природу нашого обурення», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

Україна подала позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас запропонувала компромісний сценарій.

Чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ.

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Теги: зерно Україна суд

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