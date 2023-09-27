Зерновий конфлікт: Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ

Усупереч рішенню ЄС про скасуваня тимчасових обмежень експорту, Польща, Словаччина та Угорщина ввели односторонню заборону на продукцію з України

Польський міністр наголосив на важливості переговорів і зауважив, що уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам

Польща хоче, аби Україна відкликала позов, який подала до Світової організації торгівлі щодо заборони імпорту агропродукції країнами Східної Європи. Про це заявив міністр агрополітики України Микола Сольський.

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Очільник Мінагрополітики після онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом повідомив, що сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції в Польщу. Зокрема, процедуру видачі ліцензій агропідприємцям від українського уряду.

Роберт Телус також звернув увагу на те, що Польща хотіла, аби Україна відкликала скаргу, яку подала до Світової організації торгівлі щодо обмежень на експорт агропродукції в сусідні європейські країни.

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Польський міністр наголосив на важливості переговорів і зауважив, що уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. У польському уряді обговорюють це питання, зокрема, визначають, хто буде погоджувати чи не погоджувати видачу таких ліцензій.

Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів був дозволений для експорту в інші країни.

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

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Нагадаємо, що Україна подала позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас запропонувала компромісний сценарій.

Раніше повідомлялося, що чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ.